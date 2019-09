Javi Jiménez, Cristian Lobato i Eloy Gila examinaran al Nàstic al Nou Estadi

Tots tres militen actualment al Cornellà i, en algun moment de la seva carrera, van vestir la samarreta del conjunt tarragoní

Actualitzada 20/09/2019 a les 08:05

El Gimnàstic de Tarragona s’enfrontarà aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia, al Cornellà, en un duel que es desenvoluparà al Nou Estadi. Serà la tercera cita dels tarragonins a camp propi, on els de Xavi Bartolo encara no han estat capaços de sumar cap punt.El conjunt barceloní, amb cinc punts a la taula (un més que el Nàstic), assistirà a Tarragona en mig de les festes de Santa Tecla i amb tres vells coneguts per a l’afició grana. Algun d’ells serà reconegut més fàcilment per a aquells que assisteixin al partit, com un Javi Jiménez que no fa gaire que corria la banda esquerra del Nou Estadi.El lateral andalús va fitxar pels barcelonins aquest mateix estiu, després de no tenir gaire èxit a la Cultural y Deportiva Leonesa, on va militar durant la darrera meitat de la temporada passada, tot just després de rescindir el seu contracte amb el Nàstic.Cristian Lobato també juga al Cornellà. Aquest polivalent futbolista, que pot jugar en qualsevol banda o pel centre, a la medul·lar, va arribar al Nàstic la temporada 2015-16, quan l’equip era a Segona Divisió. Dues campanyes, entre les quals va disputar 45 enfrontaments, van ser la seva carta de presentació abans de marxar als Estats Units. Molta qualitat, però poc treball caracteritzen un jugador que afronta la seva segona temporada a Cornellà on, de moment, no s’ha consolidat entre els titulars.Un tercer futbolista en plantilla del Cornellà que farà acte de presència al Nou Estadi és Eloy Gila. El davanter sí que és un home important a Cornellà, ja que la temporada passada va jugar un total de 34 partits, en els quals va anotar sis gols. Enguany, ha disputat tots els duels, però encara no ha estat capaç de veure porteria.Gila és un jugador més habituat a jugar a la banda i no és precisament un golejador nat, però treballa per a l’equip i aquesta és una característica que valoren molt els seus entrenadors.