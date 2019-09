Bartolo: «El partit contra el CD Ebro ens ha de marcar el camí a seguir»

Els granes s'enfrontaran aquest diumenge al Nou Estadi contra el Cornellà

Actualitzada 20/09/2019 a les 13:34

L'entrenador del Nàstic, Xavi Bartolo, ha comparegut aquest divendres per valorar l'estat de plantilla de cara al partit d'aquest cap de setmana contra el Cornellà. L'enfrontament tindrà lloc a les 12 hores al Nou Estadi.Segons el tècnic grana «els dos partits a casa no han estat al nivell que requereix la competició» per això demana «tenir paciència» de cara al duel contra el Cornellà. Bartolo considera que el rival té un joc similar al del Llagostera o al del CD Ebro.Per al tècnic, el partit de la setmana passada ha de «marcar una mica el camí a seguir». Té molt clar que l'equip ha de ser sòlid a nivell defensiu i no concedir opcions al Cornellà.Bartolo assegura que una victòria sempre «fa encarar la setmana amb més optimisme» per part dels jugadors. Els entrenaments han servit per corregir errors de cara al plantejament del nou duel.La UE Cornellà arriba al Nou Estadi amb cinc punts, al igual que els granes, després de guanyar en l'últim enfrontament contra el Badalona.