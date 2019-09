Mar Molné es proclama campiona d'Europa júnior de tir olímpic

En la categoria mixta, la morellenca va formar parella amb Adrià Martínez i també van accedir a la final tot i que van acabar en quarta posició

El primer títol internacional

La morellenca Mar Molné Magriña va proclamar-se campiona d’Europa júnior de trap (fossat) en la competició continental de tir olímpic que es va celebrar a Lonato del Garda, Itàlia, el passat 7 de setembre. La tiradora tarragonina, de 17 anys, va imposar-se a la final a Sofia Littame per dos plats de diferència (39 a 37), segona classificada, i a la portuguesa María Inés Coelho Barros, amb 28, tercera. En quarta posició, ja fora del podi, va finalitzar la ucraïnesa Nadila Bulhakova amb 23 punts.Molné explica al Diari Més que les condicions climatològiques no van ajudar gens, ja que «el primer dia sí que va fer sol però al segon va ploure i això va fer que el nivell general baixés bastant» i explica que «a més, el camp era un dels més forts». Tot i això, la tarragonina va aconseguir imposar-se a les seves rivals i no només a la final. A la fase classificatòria, on va competir amb prop d’una trentena de tiradores, Mar Molné va aconseguir ser la més ben classificada i, per tant, una de les sis competidores que van accedir a la fase final del campionat. En aquesta categoria, la de dama júnior, Molné era l’única representant de tot l’Estat.A la fase classificatòria, Molné va aconseguir un total de 114 plats, dos més que la italiana Littame i amb quatre de diferència sobre la russa Polina Kniazeva. Encara en aquest campionat europeu, però en la competició mixta, Mar Molné va formar parella amb Adrià Martínez i també van aconseguir classificar-se per a la final tot i que no van aconseguir entrar al podi, finalitzant en quarta posició.Aquest campionat europeu és el primer títol internacional que aconsegueix la morellenca però en total ha arribat a disputar quatre finals internacionals. A banda de les dues ja esmentades d’aquest campionat europeu disputat a Itàlia, Molné també va aconseguir classificar-se per a la final del Mundial que va tenir lloc el passat mes de juliol també a Itàlia. En concret, Molné va accedir a la final de la categoria mixta, també formant parella amb Adrià Martínez, on van aconseguir sumar fins a 138 plats, una marca molt satisfactòria però que els va deixar a les portes del podi, acabant en quarta posició. Pel que fa a la competició individual, Molné va aconseguir 104 plats de 125 que la van deixar en catorzena posició. L’any passat, Molné va disputar la Copa del Món Júnior on va fer 98 plats i va acabar dinovena, en la categoria individual, i en mixta va finalitzar en la setena posició amb 119 plats. També el 2018, va competir als campionats europeus on van aconseguir arribar a la final de la categoria mixta amb Javier Martínez on van finalitzar en sisena posició.Pel que fa als resultats nacionals, on competeix a la categoria dama absoluta, Molné té una gran trajectòria, tot i que només fa 3 anys que practica aquest esport. Al seu palmarès té una tercera posició a la Copa d’Espanya 2018, primera a la classificació de joves promeses, quarta a la general –que inclou nois i noies– i ha aconseguit ascendir de Tercera a Segona categoria.Molné agraeix a la Federació Catalana de Tir Olímpic i el suport de l’entrenador Josep Bladas que l’han ajudat a ser campiona d’Europa així com a l’Ajuntament del Morell, Cartuchos JG Excopesa i Hotel Tuc Blanc que, com a patrocinadors, també l’han ajudat a aconseguir la fita.