La pluja ajorna la truitada al diumenge, al Nou Estadi

S'elaborarà amb 900 ous

Actualitzada 19/09/2019 a les 19:37

Les previsions meteorològiques indiquen que el dissabte 21 plourà a Tarragona i, per aquest motiu, la Truitada del Nàstic canvia de dia, del dissabte al diumenge 22, i d’ubicació, de la Rambla Nova al Nou Estadi.La prèvia de la jornada 5 de lliga tindrà un ambient festiu als voltants del Nou Estadi. Tots els socis i aficionats que vinguin a presenciar el duel davant la UE Cornellà, a partir de les 10 hores podran adquirir el pinxo de truita i una beguda per 2,50 euros. A més, a partir de tres quarts d’onze del matí es podrà gaudir de música en directe com en els partits precedents. El Trío Imposible3 realitzarà un passeig per totes les disciplines del rock, en l’escenari que se situarà davant del Pavelló del club.Després d’aquesta prèvia completa, on no faltarà la música, el menjar i el beure, els nastiquers donaran suport a l’equip des de les grades del Nou Estadi a la recerca de la primera victòria a Tarragona, coincidint amb la Festa Major de Santa Tecla 2019. Cal recordar que en aquesta segona edició consecutiva de la Truitada del Nàstic es realitzarà una truita gegant, elaborada amb 900 ous, amb què ningú es quedarà sense el seu pintxo.