El Nàstic espera comptar amb el davanter Amang per la visita a Lleida

El futbolista camerunès encara no ha pogut debutar amb els tarragonins perquè no compta amb la documentació en regla

Actualitzada 19/09/2019 a les 08:17

Dues temporades

No és igual que Oliva

Thomas Amang ha estat, juntament amb Javi Márquez, l’únic futbolista del Gimnàstic de Tarragona que ha causat baixa en les quatre primeres jornades del campionat de Lliga. Ara bé, el seu cas és molt diferent al del seu company, ja que si Márquez no ha debutat per lesió, el camerunès ho ha fet per un motiu ben diferent. I és que encara no compta amb tota la documentació necessària per a poder jugar a la Lliga Espanyola.Aquesta situació ha de canviar i, segons les estimacions del club, podria produir-se un canvi radical la setmana vinent. Està pràcticament descartat que Amang pugui jugar aquesta setmana contra el Cornellà, al Nou Estadi, en el duel que es disputarà diumenge a partir de les dotze del migdia. La burocràcia en alguns casos de futbolista és lenta i, en el cas d’Amang, s’està allargant més del compte. De fet, no és habitual estar més d’un mes sense que un futbolista pugui jugar a Segona Divisió B.Si no serà possible que el Nou Estadi visqui el debut del seu futbolista, sí que és probable que Xavi Bartolo pugui comptar amb el seu concurs de cara a la propera cita. Aquesta, serà la de la visita al Camp d’Esports per a enfrontar-se al Lleida Esportiu.Amang era un complet desconegut en la seva arribada, però està sorprenent. No havia de ser un futbolista precisament determinant en el primer equip, però determinades circumstàncies el poden ajudar a tenir més minuts del que estava previst. Tot i que és un futbolista que no destaca precisament per la seva alçada, pot actuar com a davanter centre. També ho pot fer a qualsevol de les dues bandes, circumstància que li obre les portes de ser més protagonista que si tan sols pogués actuar en una demarcació.Cal recordar que Amang, de 21 anys, va signar un contracte fins al 30 de juny del 2021. Procedent del Molde FC de la màxima categoria noruega, el camerunès compta amb un bon cartell a terres nòrdiques i, fins i tot, ha estat capaç de debutar amb les seleccions sub-17 i sub-20 del seu país.Se l’està veient ràpid i amb espurna als entrenaments i, contràriament al pensat inicialment, potser comptarà amb molts minuts. La lesió de Gerard Oliva ha deixat al Nàstic una mica coix a la davantera.Jonathan Pereira tan sols va jugar la primera part i els cinc primers minuts de la segona de la derrota contra el Llagostera i Joel Marín, que no és un «9» a l’ús, encara no ha debutat amb la samarreta grana. Per tant, de moment, sembla que la davantera és per a un Pedro Martín que s’ha convertit en el nou ídol de l’afició gràcies als seus tres gols i a les seves actuacions dins del gris inici de temporada del Nàstic.Les seves característiques, però, no tenen res a veure amb les de Gerard Oliva, que podria estar uns dos mesos de baixa després de que se li practiqués una artroscòpia en el seu genoll dret, del que ja es va lesionar i en el qual patia molèsties des de la seva arribada a Tarragona.