Epaillard no fitxarà per un Nàstic que confia en el retorn de Javi Márquez

El futbolista, a prova, no ha destacat el suficient com perquè el club tarragoní realitzi un esforç en la seva contractació

Actualitzada 18/09/2019 a les 08:14

Dues places sub-23

Nathan Epaillard no signarà pel Gimnàstic de Tarragona. Aquest centrecampista que va arribar a prova la setmana passada no vestirà, almenys en aquesta ocasió, la samarreta del club tarragoní.El centrecampista francès no ha destacat el suficient com perquè el Nàstic es proposi realitzar una operació fora del mercat. El club s’havia plantejat la possibilitat de contractar-lo sempre que marqués diferències i que fos un futbolista que millorés les prestacions dels que ja hi ha en plantilla. O, com a mínim, que tingués la suficient qualitat com per lluitar per un lloc i ser important com ho són els Viti, Damián Petcoff i ara, per les circumstàncies, el futbolista del filial Jorge Carreón.Ni la direcció esportiva ni el cos tècnic han quedat al cent per cent convençuts de la seva contractació i, per tant, el seu fitxatge no serà una realitat. A més, està previst que en un parell de setmanes Javi Márquez pugui estar disponible per a Xavi Bartolo, amb què la urgència de contractar seria menor.Epaillard, de 22 anys, encara estarà alguns dies més a prova, però la decisió, en principi, no variarà. Avui mateix, la direcció esportiva, l’entrenador i el president del Consell d’Administració tenen previst reunir-se amb l’objectiu de prendre una determinació ferma. Serà qüestió, simplement, de confirmar la no continuïtat del futbolista per, després, oficialitzar que no continua a prova a Tarragona.Epaillard es va formar a les categories inferiors del Paris Sant Germain francès amb el qual va aconseguir el subcampionat de la UEFA Youth League 2015-16. Al jugador se li comunicarà en les pròximes hores la decisió i el francès haurà d’intentar buscar-se la vida en un altre equip, lluny de Tarragona.Tancat el mercat d’estiu, al Nàstic li van quedar lliures dues places sub-23 per a omplir. Les de 23 o majors van quedar totes plenes i, fins i tot, es va valorar la possibilitat de buscar-li una sortida a Brugui si no marxava Mohammed Djetei o si un centrecampista no sub-23 acabava fitxant pel conjunt tarragoní. L’única possibilitat de poder fitxar a algú fins que s’obri la finestra del mercat d’hivern és que arribi algun jove, però tot sembla indicar que no hi haurà cap variació al respecte. Quan s’obri el mercat d’hivern, el Nàstic anirà al cent per cent a per un centrecampista, ja que va coix en aquesta demarcació.