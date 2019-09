El Reus Deportiu celebra la Supercopa d'Espanya amb la ciutat

Els reusencs han festejat la fita a la plaça del Mercadal i a l’Ajuntament, on els han rebut les autoritats

Actualitzada 18/09/2019 a les 22:19

El Reus Deportiu ha celebrat avui a la tarda la Supercopa d’Espanya d’hoquei patins amb els ciutadans de Reus que han volgut acostar-se a la plaça del Mercadal per festejar la fita. Els roig-i-negres han entrat a la plaça fent una conga entonant el «campions, campions». Allà s'han trobat amb desenes d’aficionats que els esperaven per animar-los i celebrar el títol amb l’equip. També han fet acte de presència els Xiquets de Reus que han fet un pilar per rebre als jugadors, els quals han esperat que carreguessin i descarreguessin el pilar i, tot seguit, han entonat alguns càntics a peu de plaça, engrescats pels aficionats.Posteriorment, s'han dirigit a l’interior de l’Ajuntament on l’alcalde, Carles Pellicer, la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, el regidor d’Esports, Pep Cuerba, i altres regidors del consistori han rebut als campions de la Supercopa d’Espanya, la tercera al palmarès roig-i-negre. La recepció ha tingut lloc al Saló de Plens on les autoritats han fet els respectius parlaments. L’alcalde, Carles Pellicer, ha comentat que «estem molt orgullosos del paper que vau fer, vau realitzar un gran partit i la ciutat està molt contenta». També ha agafat el micròfon Noemí Llauradó, vicelcaldessa, qui ha alabat la bona feina de l’equip i ha desitjat que «torneu ben aviat, perquè m’han parlat molt bé de vosaltres i teniu un entrenador que té l’estratègia ben marcada i uns jugadors molt joves que vénen amb ganes».Els jugadors han fet els seus parlaments al balcó del consistori, davant els aficionats amb qui han compartit més càntics. Dues persones importants que no han estat presents en l’acte han estat el lesionat César Carballeira, a qui han recordat en tot moment tant jugadors com aficionats i l’entrenador Jordi Garcia.