El Nàstic ja coneix el seu nou ídol: Pedro Martín goleja i enamora

El davanter ha anotat tres dels cinc gols que ha sumat l’equip i s’erigeix com a una de les grans referències de la 2019-20

Actualitzada 17/09/2019 a les 08:04

Els defensors

L’equip torna demà als entrenaments després de descansar avui

Pedro Martín és l’home. És una de les màximes apostes del nou Gimnàstic de Tarragona. És una de les majors inversions realitzades darrerament. És el golejador que busca l’equip des de fa anys. I, a més, és la referència que necessiten els aficionats per a sentir-se identificats amb el projecte que els ha d’intentar tornar a la Segona Divisió A.L’inici de temporada que han tingut els tarragonins no ha estat bo. De fet, ha estat realment dolent, tenint en compte que quatre punts de dotze sent l’equip o un dels equips a batre, no es pot considerar com a un èxit. Ara bé, la línia de l’equip ha estat ascendent i, tot i que la situació classificatòria no és la idònia, hi ha motius per creure. Un d’aquests motius és Pedro Martín.150.000 euros que marcava la seva clàusula de rescissió són els que va decidir abonar el conjunt tarragoní per a poder comptar amb un dels jugadors top de la categoria. Pedro Martín està responent a les expectatives, tot i que els resultats de l’equip en conjunt no siguin els esperats. El punta ha marcat tres dianes en les quatre primeres jornades de la temporada. Tres de les cinc que ha anotat l’equip, amb què el 60% dels gols dels de Xavi Bartolo els ha pogut marcar el davanter arribat aquest estiu del Lleida Esportiu.Eren molts els puntes que eren a l’agenda de Sergi Parés, director esportiu grana. Finalment, però, per unes circumstàncies o per unes altres, va ser Pedro Martín l’escollit. Amb la seva arribada, el Nàstic buscava gol, el qual li havia faltat en les darreres temporades i característica que ha de ser clau en el ressorgir de l’entitat que presideix Josep Maria Andreu.Pedro Martín va ser el gran protagonista de la victòria dels tarragonins d’aquest passat diumenge. Va marcar dos gols dignes d’un «9», un d’ells guanyant per velocitat a un central en un camp amb espais tan reduïts com el de l’Ebro. A aquestes dues dianes se les ha de sumar l’anotada en la segona jornada de Lliga contra el Barcelona B, que va ajudar a què els tarragonins sumessin un punt, el primer de la temporada i el que, afegit als dos del camp de l’Ebro, computen els tres amb què ara mateix compta.Tres gols en cinc enfrontaments que converteixen Pedro Martín en la gran esperança tarragonina ofensivament parlant. Ara bé, també cal destacar que el club grana va confeccionar una plantilla amb més jugadors ofensius, futbolistes que havien de ser capaços de completar la punta d’atac i de ser rellevants durant les 38 jornades que durés el campionat.Les altres dues dianes anotades pel Nàstic les han marcat defensors. Aquells jugadors que estan convidats a ser els que impedeixin els atacs dels rivals són els que s’han erigit com a protagonistes en la faceta ofensiva grana.Bonilla va marcar, de penal, en la primera jornada del campionat. Va ser el gol que va significar l’1-0 contra el Llagostera en la jornada inaugural, però de poc va servir per impedir l’1-3 que va acabar encaixant l’equip de Xavi Bartolo en la que va ser una de les cites més doloroses dels últims anys. L’altra diana va ser de Goldar, a l’Estadi Johan Cruyff, que va ajudar al 2-2.El Nàstic de Xavi Bartolo va exercitar-se ahir en una sessió que va tenir lloc al Nou Estadi i a l’annex del Nou Estadi. Va ser un exercici de recuperació per a aquells que van jugar molts minuts al camp de l’Ebro i una sessió una mica més dura per als que no van saltar a la gespa. Tots ells gaudiran avui de jornada festiva, l’única que tindran aquesta setmana, en la qual hauran de preparar el duel contra el Cornellà d’aquest diumenge, a les dotze del migdia, contra el Cornellà a Tarragona. Bartolo i el seu equip tècnic han preparat la pròxima sessió de cara a demà. L’entrenament es desenvoluparà tant al Nou Estadi com a l’annex, i aquest es repetirà tant dijous, com divendres i dissabte, darrera sessió de la setmana.