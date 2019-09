El davanter del Nàstic Gerard Oliva, operat del genoll dret

Va arribar lesionat a l'estiu i sempre ha tingut molèsties

Actualitzada 17/09/2019 a les 19:30

El davanter del Nàstic Gerard Oliva ha estat intervingut del seu genoll dret, del qual va arribar lesionat aquest mercat d’estiu i que l’està impedint entrenar amb normalitat.Segons detalla l’informe mèdic del club, se li ha realitzat una artroscòpia terapèutica per netejar adherències que s’havien creat dins del seu genoll dret.Tal com explica el mateix club, «després d’aquesta petita intervenció s’espera que el jugador es reincorpori en un breu termini als entrenaments de grup», tot i que no indica cap termini.Per altra banda, el mateix informe destaca que Javi Márquez comença a entrenar amb el grup i que Pol Prats, també lesionat, fa treballs de gimnàs.