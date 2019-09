Xavi Bartolo: «Espero que la victòria ens ajudi a tenir més tranquil·litat a casa»

L’entrenador del Nàstic es mostra satisfet, però avisa que el nou sistema necessita temps

L’entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Xavi Bartolo, es va treure un gran pes del damunt després de sumar la primera victòria de la temporada. En declaracions a Tarragona Ràdio i Ràdio Ciutat de Tarragona, va assegurar després del partit que un dels punts forts del triomf va ser haver recuperat la fortalesa defensiva. «Ja sabeu d’on veníem en aquestes tres primeres jornades i el punt de creixement d’aquest equip passava per ser forts a nivell defensiu», va afirmar el tècnic lleidatà. En la mateixa línia, va determinar que «si parteixes d’una solidesa defensiva, amb la qualitat que tenim a dalt puntuarem tot i que el joc no sigui brillant».Durant la setmana, l’equip va treballar certs aspectes del rival, tal com va explicar Bartolo: «Hem intentat condicionar el joc del rival i, en molts moments del partit, ho hem aconseguit».Ja pensant en la pròxima cita, la del Nou Estadi del pròxim diumenge a les dotze del migdia, Xavi Bartolo té el desig que «espero que la victòria ens ajudi a tenir més tranquil·litat a casa». «El rival de la setmana que ve és un equip amb unes característiques una mica similars a l’Ebro, fet que ens servirà», va afegir l’entrenador.Bartolo també va parlar sobre el fet de jugar amb cinc defenses, «és un sistema que hem posat en pràctica, però que cal temps, com tots». En ser preguntat per la no alineació de Brugui durant l’inici de la temporada, va reconèixer que «teníem un problema d’inscripcions. No podíem alinear-lo, ja que teníem totes les fitxes plenes i, fins que no va marxar Djetei, no l’hem pogut fer jugar».Va tenir temps per a «agrair a l’afició que ens hagi ajudat» i va «dedicar» la victòria a tres aficionats com Jaume Budesca, Agustí Mallol i Juli Esporrín, que van impulsar un sopar el passat divendres per tal de donar suport a Bartolo i a la resta del club.