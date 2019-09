Supercampions d'Espanya (3-2)

El Reus supera al Barça després d’un final d’infart i d’anar perdent 1-2 a set minuts del final

Actualitzada 15/09/2019 a les 22:08

El Reus Deportiu es va proclamar campió de la Supercopa d’Espanya després de vèncer al FC Barcelona 3-2 en un final completament boig, que es va decidir del cantó roig-i-negre.Els jugadors de la capital del Baix Camp van poder dedicar-li el triomf al seu company César Carballeira, que es va trencar la tíbia i el peroné la setmana passada i que, després del passar pel quiròfan, haurà de travessar un dur procés de recuperació.Els Reus Deportiu és un club que sempre lluita i, quan sembla que ha de caure, s’aixeca emportant-se per davant a qui faci falta. I, en aquest cas, va ser al totpoderós Barça, conjunt que va plantar cara, com era d’esperar, però que no va poder fer res per igualar l’1-0 que va aconseguir col·locar Marc Julià als vint minuts de joc. Instants abans, Sergi Panadero havia tingut el gol a les seves mans, però va fallar. El mateix Julià va ser un dels màxims protagonistes de l’enfrontament, amb dues pilotes a la fusta.A deu minuts del final, semblava que poques coses passarien, però va ser tot el contrari. Va començar a activar-se el duel i Joao Rodrigues va pujar l’empat per posar molta emoció al duel. Tot seguit, Marc Julià va veure la blava i ho va aprofitar Nunes per a anotar de falta directe i capgirar l’electrònic de Sant Sadurní d’Anoia.Els reusencs no s’ho podien creure, però mai van deixar de lluitar. Així, Àlex Rodríguez, en una bona acció combinativa, va empatar a dos a sis minuts del duel perquè Romà Bancells, en el 47’, desfermés la bogeria amb el 2-3 que significava el títol pels de Jordi Garcia.Reus Deportiu. Càndid Ballart, Joan Salvat, Romà Bancells, Marc Julià i Àlex Rodríguez. També van actuar, Del Río, Tiago Rafael i Nájera.FC Barcelona. Sergio Fernández, Matías Pascual, Pablo Álvarez, Sergi Panadero i Ignacio Alabart. També van actuar Marc González, Nil Roca, Nunes i Joao Rodrigues.Gols. 1-0, Marc Julià (20’); 1-1, Joao Rodrigues (42’); 1-2, Nunes de falta directa (43’); 2-2, Àlex Rodríguez (44’); 3-2, Romà Bancells (47’).Àrbitres Ribó Navarro i Sánchez García. Targeta blava a Sergi Panadero (40’) i a Marc Julià (43’).