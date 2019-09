Un Nàstic obligat a guanyar per fer néixer la il·lusió

Els de Tarragona s'enfronten a un CD Ebro que ha sumat 4 punts i que ocupa l'onzena posició en la classificació

Canvi de sistema

El Nàstic s'hi juga molt

El Gimnàstic de Tarragona no pot fallar. De ben segur que és el que pensen els aficionats granes després de la dolorosa derrota de la jornada passada contra l'Andorra. I és que el Nàstic no alça el vol i després de tres jornades disputades només suma un punt, insuficient per les aspiracions del club de tornar a la categoria de plata el més aviat millor.Els de Tarragona s'enfronten en la quarta jornada de la Segona Divisió B a un CD Ebro que ha sumat 4 punts. Els aragonesos són onzens a la taula classificatòria i només han encaixat un gol. A aquesta estadística, però, se li ha de sumar el fet que els homes de Manolo González només han aconseguit una diana en els tres partits disputats, i de penal.Xavi Bartolo no podrà comptar amb els lesionats Pol Prats i Javi Marquez, ni amb el sancionat Bonilla. Potser per aquest motiu l'onze inicial del Nàstic s'espera diferent i Bartolo abandonarà el 4-3-3 per donar pas a un 4-4-2 format per Bernabé, Pol Valentin, Goldar, Perone, Giner, Pol Ballesteros, Viti, Petcoff, Brugui, Pedro Martin i Jonathan Pereira com a principal novetat en la formació inicial.La paciència de l'afició tarragonina comença a esgotar-se, ja que tot i només haver-se disputat tres jornades l'equip no carbura. L'empat al Johan Cruyff contra el Barcelona B sembla un miratge, i les doloroses derrotes contra el Llagostera i l'Andorra al Nou Estadi obliguen als de Xavi Bartolo a fer-se forts fora de casa per intentar calmar els ànims de l'afició. El club, que té com a objectiu l'ascens, no es pot permetre tornar a casa amb el caseller buit.