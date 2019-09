Un gol marcat i un encaixat en tres jornades: així es presenta l'Ebro

El rival del Nàstic d’aquest diumenge és un equip que no ha protagonitzat gaire emocions a les àrees

Actualitzada 13/09/2019 a les 08:05

La Segona Divisió B és una categoria en la qual no encaixar gols resulta molt important. Ha pres bona nota d’aquesta circumstància l’Ebro, equip que s’enfrontarà al Gimnàstic de Tarragona aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia. Els tarragonins visitaran terres aragoneses en el duel en el qual volen aixecar el vol després d’un mal inici de campanya, en el qual han sumat un dels nou punts en joc.L’Ebro és un equip molt seriós que no es deixa sorprendre. De fet, el pròxim rival de l’equip de Xavi Bartolo és un conjunt que no deixa que li foradin la porteria amb facilitat. Tres partits són els que ha disputat el quadre aragonès i, en aquests, tan sols ha encaixat un gol. A l’altra cara de la moneda, però, apareix la circumstància que en el mateix nombre de duels només ha estat capaç de marcar una diana, una estadística molt pobre ofensivament, que contrasta amb uns números molt positius en l’aspecte defensiu. Per posar un exemple, el Nàstic ha encaixat fins a vuit dianes en les tres primeres jornades que ha disputat, en les quals ha marcat tres gols, que tan sols li han servit per sumar un punt.Ara mateix, els aragonesos són onzens a la taula classificatòria. Tot i que la temporada acaba de començar, cada punt és important i la victòria assolida el passat cap de setmana va significar tota una injecció de moral per al pròxim rival del Nàstic. L’Ebro va guanyar al Badalona gràcies a un gol de Jesús Rubio de penal a dotze minuts per a finalitzar l’enfrontament.L’únic gol que ha marcat l’Ebro ha estat des dels onze metres i els aragonesos són el segon equip que menys gols ha marcat en aquest inici de temporada. Precisament, el Badalona és el club que pitjors estadístiques té pel que fa a gols anotats, ja que és l’únic conjunt del grup tercer de Segona Divisió B que no ha inaugurat el caseller de gols a favor.Serà un partit molt complicat el que disputarà el Nàstic, però és en aquests camps on ha de demostrar la seva superioritat i imposar-se al rival.