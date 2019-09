L'FCF no tornarà a Onolfo els 30.000 euros abonats per jugar a Tercera

El propietari del CF Reus els reclama, però Castelldefels i Vilafranca han de ser compensats

El primer equip del CF Reus Deportiu ja és història. Això és una realitat des d’aquest dimarts, quan la Federació Catalana de Futbol (FCF) va expulsar a l’entitat de la capital del Baix Camp després de dues incompareixences en dos duels de Tercera Divisió.Els deutes han ofegat a un club que tenia els dies comptats i que ja sap que no competirà. Després de conèixer aquesta notícia, el propietari del CF Reus reclama els 30.000 euros que va abonar al mes de juliol en concepte de despeses.L’FCF no retornarà la totalitat dels 30.000 euros, ja que s’han produït certes despeses que es restaran de la totalitat d’aquesta quantitat. Una d’aquestes és el cost dels arbitratges. A la primera jornada del campionat lliguer, els col·legiats es van presentar a Castelldefels per tal de dirigir el partit entre els barcelonins i els reusencs. Com que el duel no es va arribar a disputar, els àrbitres van marxar. Aquest passat cap de setmana, tant l’àrbitre com els dos jutges de línia es van presentar a la capital del Baix Camp per dirigir el Reus-Vilafranca, duel que mai es va arribar a disputar. Per tant, dos arbitratges.A banda, cal sumar la sanció que l’FCF i la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) imposaran al CF Reus i també el cost del desplaçament del Vilafranca, que va presentar-se a Reus tot i saber que no podria jugar el duel a causa dels impagaments del club reusenc.Finalment, també està previst indemnitzar al Castelldefels, ja que el club va obrir el camp i el va condicionar de cara al partit, amb tot el que representen aquestes despeses.Després de l’eliminació del primer equip, ara cal saber què succeeix amb el filial. Una incompareixença el passat cap de setmana unida a una altra aquest diumenge motivaria l’exclusió de l’equip i l’expulsió definitiva de l’equip reusenc, el qual quedaria viu únicament pel fet que la Societat Anònima Esportiva (SAE) no s’ha dissolt de moment.