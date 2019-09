Un canvi de sistema per aconseguir la primera victòria de la temporada

És una de les opcions que té sobre la taula Xavi Bartolo que introduirà algunes modificacions a l’alineació

Un onze diferent

El Nàstic ha començat la temporada de la pitjor manera possible, sumant només 1 punt de 9 possibles i amb unes sensacions molt negatives, especialment en el partit que van disputar el passat diumenge contra l’Andorra al Nou Estadi en el qual van caure derrotats per 0-3. És per això que Bartolo s’estaria plantejant un canvi de sistema acompanyat per l’entrada de nous jugadors a l’onze inicial.Des que el tècnic lleidatà va arribar a la banqueta grana, el conjunt tarragoní juga amb una formació de 4-3-3 –quatre homes en defensa, tres al mig i tres en atac– que, a la pretemporada, semblava que donava els seus fruits amb un joc força atractiu. El problema va arribar amb la lesió de Javi Márquez, peça clau per al mig del camp, i més tenint en compte que és la zona on menys efectius té el tècnic grana.En aquests tres partits de lliga, Bartolo encara no ha repetit el centre del camp. A la primera jornada van jugar Lolo Plá, Petcoff i Carreón, a la segona Viti, Petcoff i Carreón i a la tercera Viti, Lolo Plá i Carreón però cap d’elles ha acabat donant el rendiment esperat.És per això que l’entrenador grana s’estaria plantejant canviar el sistema, deixant de banda el 4-3-3 per passar a un 4-4-2 –amb quatre jugadors a la defensa, dos al mig acompanyats per dos bandes i dos més en atac– o un 4-2-3-1 –amb quatre darrere, dos al mig, un mitja punta recolzat per dos bandes i el davanter–, una variació del 4-4-2. Aquesta seria una solució al problema d’efectius del mig del camp on Márquez encara està lesionat, Petcoff no està al 100% de les molèsties físiques i a Lolo Plá no se l’acaba de veure a gust tant lluny de l’àrea rival. El fet de passar de tres a dos centrecampistes permetria al tècnic avançar a Plá al costat del punta o per darrere d’ell, i alliberar-lo de cara als metres finals del camp. Això, en cas que segueixi apostant per aquest jugador, ja que també podria donar entrada a Jonathan Pereira perquè s’associés amb Pedro Marín en atac. En qualsevol cas, el canvi de formació permetria alliberar les posicions del centre del camp fins que torni Javi Márquez o fins que el club fitxi a un migcampista sub23 que encaixi.L’expulsió de Bonilla en l’últim partit i el retorn de Pol Ballesteros faran que l’onze titular del matx contra el CD Ebro d’aquest diumenge sigui diferent del de la setmana passada. Bartolo, com a mínim, haurà de canviar el lateral esquerre on tot indica que jugarà Ferran Giner, per cobrir al sancionat Bonilla. Una altra novetat podria ser la del retorn de Pol Valentín al lateral dret, en funció de com acabi la setmana d’entrenaments. Per banda tornarà a la titularitat Pol Ballesteros que, ara mateix, és un dels jugadors més en forma de la plantilla.Si Bartolo aposta finalment per jugar amb el 4-4-2 o 4-2-3-1, podrien haver-hi més novetats a l’onze inicial, ja que Pereira podria entrar en substitució d’un dels tres centrecampistes de la jornada passada, Plá, Carreón o Viti. A banda, també podrien entrar Perone al lloc de Juan Rodríguez, que no acaba de donar tota la seguretat que se li demana, o Brugui per Habran, després de la bona segona meitat que va realitzar contra l’Andorra. Els qui ara mateix semblen insubstituïbles són Bernabé, Goldar i Pedro Martín, a banda de Carreón i Viti, aquests per falta d’efectius.