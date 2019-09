Tebas, sobre el Levante-Zaragoza: «Penso que hi haurà condemnes i crec que la nul·litat no va enlloc»

El president de LaLiga declara en el judici

Actualitzada 12/09/2019 a les 17:42

El president de LaLiga, Javier Tebas, es va mostrar convençut que el judici pel possible tripijoc del partit Llevant-Zaragoza de 2011 acabarà amb una condemna i es descartarà la nul·litat que reclamen les defenses per una possible ruptura del secret professional per part seva.«Penso que sí (hi haurà condemna). Són temes de moltes prova indirecta, de documents i de fets. Per a alguna cosa seria els diners que es va treure en efectiu, no?», es va preguntar en declaracions als mitjans després de prestar declaració.«La veritat real ja me la sé i ara mancada que, amb les garanties pertinents per a tots els acusats, la real es converteixi en la veritat jurídica», va apuntar.Tebas va considerar «interessant» l'estratègia de les defenses, però va dir que creu que no va a cap lloc la petició de nul·litat. «La pregunta és si és veritat o no és veritat el que jo compto», va remarcar.En la seva declaració com a testimoni, a més de negar-se a identificar al jugador del Saragossa que li havia revelat dades de la suposada compra, va recordar que Augusto César Lendoiro, president llavors de l'Esportiu de La Corunya, li va avisar abans del xoc de l'arranjament i va dir que ell va avisar al del Llevant, Quico Catalán.També va assenyalar que mesos després de l'ocorregut, aquest jugador li va confirmar l'operació, li va donar detalls com que «el doctor Villanueva, (Carlos) Parets i (Antonio) Prieto» van ser els representants del Saragossa que van traslladar els diners a València i que l'ex levantinsta Sergio Ballesteros, hauria estat l'encarregat de repartir-lo.Igualment li va indicar que en el club es van confeccionar unes nòmines per a justificar els moviments de diners i que en la pretemporada següent va haver-hi una situació de tensió en el vestuari del Saragossa després d'assabentar-se els jugadors que el futbolista Gabi Fernández havia signat un vaig rebre per una suposada prima que no haurien cobrat, alguna cosa que es va comentar davant de tota la plantilla.De la mateixa manera, va confirmar que Fernando Roig Negueroles, conseller delegat del Vila-real, li va dir un any després del partit que Javi Venta, llavors en el seu equip però abans en el Llevant, li havia confessat haver-se portat 35.000 euros per aquest tripijoc.