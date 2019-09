Neix el Trofeu Ciutat de Reus de Futbol Juvenil

L'esdeveniment esportiu se celebrarà el proper 17 de setembre a les 19h

Actualitzada 12/09/2019 a les 12:39

La Fundació Futbol Base Reus amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus organitza el trofeu Ciutat de Reus de Futbol Juvenil. L’esdeveniment esportiu es desenvoluparà a l’Estadi Municipal el proper dimarts 17 de setembre a les 19h i enfrontarà el Vila-real CF i El CF Reus Deportiu de la Fundació Futbol Base Reus.El regidor d'Esports, Josep Cuerba, ha explicat que «aquesta organització que avui presentem s’emmarca en l’acord programàtic entre la Fundació i l’Ajuntament de Reus per a la promoció del futbol base, el futbol femení i l’equip Genuine amb l’objectiu de mantenir i potenciar, la qualitat i els valors del futbol formatiu de l’entitat roig i negra». Aquest acord també estableix el suport municipal, mitjançant la posada a disposició de la Fundació de les instal·lacions esportives, el cost de les quals es assumit per l’Ajuntament.Amb aquest trofeu que comptarà amb l’equip de la Plana Baixa un referent d’un futbol formatiu de molta qualitat, es vol posar en valor i evidenciar l’esforç organitzatiu i funcional que en un temps record a permès constituir la fundació, informar i aglutinar en el projecte a totes les famílies i assolir un excel·lent resposta de les empreses i marques comercials de Reus i entorn.Cal dir que una hora abans de l'inici del Trofeu Ciutat de Reus de Futbol Juvenil, a les 18h, el mateix Estadi Municipal acollirà la presentació de tots els equips de les diferents categories del futbol base masculí, futbol 7, futbol onze, els equips femenins i el Genuine.En les properes setmanes la totalitat dels equips de la Fundació iniciaran el seu treball en les diferents competicions i un cop normalitzat el dia a dia de l’entitat es mirarà de consensuar amb l’Ajuntament un pla estratègic per la consolidació i progressió de l’entitat.