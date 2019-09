El Nàstic-Cornellà, diumenge 22 de setembre a les dotze

El club grana recupera l'horari matinal

Actualitzada 12/09/2019 a les 17:52

El viatge a Saragossa

L’enfrontament de la jornada 5 del grup III de la Segona Divisió B que disputaran el Gimnàstic de Tarragona i la UE Cornellà es disputarà el proper diumenge 22 de setembre a partir de les 12 hores.Prèviament al tercer duel oficial al Nou Estadi, el conjunt grana haurà disputat la jornada 4 davant el CD Ebro, a Saragossa, per sumar la primera victòria de la temporada actual.Des del Gimnàstic de Tarragona recorden que encara hi ha places disponibles per a tots aquells socis que vulguin sumar-se a l’expedició a la capital aragonesa per 22 euros, incloent entrada i bus, en el duel que es disputarà a l’estadi Pedro Sancho el diumenge 15 a partir de les 12 hores.