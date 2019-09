Fernando Román Román serà l'encarregat de xiular el partit contra el CD Ebro

El col·legiat suma 10 temporades a Segona B

El Nàstic ja coneix l’encarregat de xiular el partit que els enfrontarà al CD Ebro aquest diumenge a les 12 del migdia. L’àrbitre designat és Fernando Román Román, un clàssic de la categoria de bronze del futbol espanyol.Román Román suma ja 10 temporades a Segona Divisió B, arbitrant un total de 124 partits, ensenyant 733 targetes grogues i 32 vermelles. En detall, la mitjana de targetes grogues per partit és de 5,91 i la de vermelles de 0,26, tot i que les xifres d’enguany s’han incrementat notòriament.En la temporada actual, la 2019-20 Román Román ha dirigit un partit de les tres jornades que s’han disputat. Aquest va ser el duel entre el Calahorra i el Real Unión, del grup primer de Segona B i que va acabar amb victòria dels locals per 2-0. En aquest enfrontament, corresponent a la primera jornada, el col·legiat va ensenyar fins a 8 targetes grogues, fet que li ha augmentat molt la mitjana de grogues per partits.Aquest àrbitre també ha xiulat als play-offs d’ascens a Segona en tres ocasions i la temporada passada va fer-ho en la promoció per la permanència.