El CBT perd contra el Valls i haurà d'esperar per passar als quarts de final

Els tarragonins han caigut 67-70 al Serrallo i ara depenen del partit entre el CB Valls i el CB Salou per passar a la següent ronda de la Lliga Catalana

Actualitzada 11/09/2019 a les 22:16

Remuntada a l’últim quart

Partit igualat entre el CBT i el CB Valls, que no s'ha decidit fins als minuts finals. L’equip de Berni Álvarez ha manat durant bona part de l’encontre, però no ha estat capaç de trencar-lo. Els visitants han estat més encertats en els darrers segons de partit i s'han emportat la victòria per 67 a 70. Jaume Zanca, amb permís del club, no ha disputat el partit.El partit ha començat amb intercanvi de cops i amb el CB Valls dominant el marcador en primera instància. Llavors ha aparegut Tugores amb set punts consecutius i li ha donat la volta a l’electrònic (9–6). Els visitants han tornat més intensos després del temps mort sol·licitat i s’han apropat perillosament a l’equip de Berni Álvarez. Un triple de David Fernández ha tranquil·litzat el conjunt blau a poc per acabar el primer quart (16–12). Un Ibersol CBT molt atent en defensa i ràpid en atac ha aconseguit tancar el quart amb un resultat de 20 a 16.El partit s'ha tornat molt més espès en el segon quart. Les defenses s’han imposat als atacs i han hagut de passar dos minuts i mig perquè variés el resultat. Ho han fet els vallencs, però els blaus han estat capaços de mantenir una renda de quatre punts (23–19). El partit s’ha anat igualant per moments, i cap dels dos conjunts era capaç d’aconseguir un control clar. Un triple de Llanos ha desfet la igualada que havia aconseguit el Valls i Dani Fernández ha ampliat de nou la diferència als cinc punts (31–26). Al descans s’ha arribat amb un Ibersol CBT que continuava al davant en el marcador, 32–28.El CB Valls ha sortit molt més entonat de vestidors, i en un minut i mig ha igualat el partit de nou, a 33 punts. Una tímida reacció blava ha tornat a decantar el marcador, però l’equip de Berni no ha estat capaç de trencar el partit definitivament, i el Valls els ha portat al límit de la possessió, obligant els tarragonins a tirar forçadament. Després de gairebé 25 minuts, els visitants han aconseguit posar-se per davant en el marcador. El partit no tenia dominador clar, però dues bones accions de Torres han donat el quart als blaus (51–49).En els darrers deu minuts, la igualtat entre els dos equips ha seguit sent protagonista. Els blaus seguien dominant el marcador però sense contundència, amb molt pocs punts de diferència sobre el seu rival. El CB Valls amb la sort i l’encert de cara a poc menys d’un minut i mig per acabar el partit, anotava un triple que els ha tornat a posar per davant (65–66). Amb l’intercanvi de cops, el CB Valls se n'ha sortit beneficiat i ha acabat emportant-se el partit amb un marcador final de 67–70.El Club Bàsquet Tarragona haurà d’esperar al partit que enfrontarà a CB Salou i CB Valls el pròxim dissabte per saber si accedeix als quarts de final de la Lliga Catalana. Una victòria dels vallencs classificaria als blaus en segona posició, mentre que si guanya el Salou, empatarien tots amb 1 victòria i caldria mirar la diferència de punts per decidir els equips que passen als quarts.