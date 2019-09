Javi Márquez i Pol Prats, segueixen a la infermeria

El Nàstic jugarà aquest diumenge contra el CD Ebro a Saragossa

Actualitzada 10/09/2019 a les 17:03

Els granes Pol Prats i Javi Márquez continuen de baixa per les seves lesions. Xavi Bartolo, de moment, segueix sense disposar dels seus serveis al camp.El centrecampista, Javi Márquez, ha iniciat la tercera setmana de recuperació de la seva lesió a la unió miotendinosa (UMT) del seu quàdriceps dret, tal ha explicar el Nàstic de Tarragona en l’informe mèdic facilitat aquest dimarts. Aquest evoluciona satisfactòriament.El jugador de les Terres de l’Ebre, Pol Prats, per la seva banda, segueix a la infermeria per la seva lesió fibril·lar a l’isquiotibial de la cuixa esquerra. L’evolució marcarà la seva disponibilitat pels propers partits.El Nàstic de Tarragona disputarà aquest diumenge la quarta jornada lliguera on s'enfrontarà al CD Ebro. El partit se celebrarà a l'Estadi Pedro Sancho de Saragossa aquest 15 de setembre a les 12 hores.