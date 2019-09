El CF Reus serà exclòs oficialment de Tercera Divisió durant el dia d'avui

El Comitè de Competició imposarà una nova multa econòmica al club reusenc per incompareixença

Actualitzada 10/09/2019 a les 09:00

Els dies del CF Reus es van acabant i avui quedarà exclòs oficialment de la competició de Tercera Divisió per sumar la segona incompareixença de la temporada. Així ho determinarà el Comitè de Competició durant el dia d’avui, quan tindrà lloc la reunió.Amb els reusencs fora de la competició, el club no tindrà motius per seguir mantenint la SAD i tots els moviments apunten cap a una dissolució d’aquesta a través de l’informe de l’administrador concursal, ja que argumentarà que el club, sense tenir un primer equip en cap categoria, és inviable de mantenir.Durant la reunió d’avui, hi haurà dues opcions damunt la taula: la primera, i més probable, és la de la incompareixença del club reusenc, que, sumada a la de la primera jornada i tal com marca el reglament, farà que el conjunt del Baix Camp quedi exclòs de la competició. La segona opció és que el comitè resolgui que la no disputa del partit d’aquest diumenge contra el Vilafranca sigui per insuficiència de jugadors, fet que permetria al club roig-i-negre seguir amb vida i donaria l’oportunitat de disputar un partit més, el que ha de tenir lloc demà a l’Estadi Municipal contra la Pobla de Mafumet. Amb tot, aquesta darrera opció no pren tanta força, ja que només s’utilitza quan un club sí que disposa de fitxes federatives però per diferents motius –lesions o expulsions– no tenen suficients jugadors per disputar un determinat partit.És per això que el comitè acabarà imposant una multa econòmica al club reusenc per incompareixença i amb aquesta resolució, els roig-i-negres quedaran exclosos de la competició i els seus rivals no hauran de presentar-se a aquests partits, sabent que no jugaran, tal com va succeir amb el Castelldefels, a la primera jornada, i aquest diumenge amb el Vilafranca. Per tant, el filial grana no caldrà que es presenti a l’Estadi Municipal perquè els roig-i-negres ja no formaran part de la competició.El conjunt que tampoc es va presentar el cap de setmana passat va ser el filial roig-i-negre que havia de jugar contra el Llagostera a domicili. En aquesta ocasió, cap representant del Reus va personar-se a l’estadi en qüestió i el Comitè també apuntarà una incompareixença del filial, la primera, ja que era l’estrena de l’equip a Primera Catalana.