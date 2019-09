Brugué passa de tenir un peu fora a ser un dels millors contra l'Andorra

El grana vol demostrar a Xavi Bartolo que pot comptar amb ell per capgirar la mala dinàmica de l’equip

Actualitzada 10/09/2019 a les 08:13

A la rampa de sortida

Roger Brugué va ser un dels millors futbolistes durant la pretemporada grana però el seu debut a la lliga no va arribar fins a la jornada 3 perquè el Nàstic el tenia a la rampa de sortida. L’extrem grana va entrar al terreny de joc a l’inici de la segona meitat substituint a un Habran a qui encara li queda molt per demostrar que pot ser l’«estrella», tal com l’anomenaven el dia de la seva presentació.En aquests segons 45 minuts de diumenge, Brugué va ser un dels futbolistes tarragonins que més va aportar ofensivament, juntament amb un incansable Pedro Martín. L’extrem va ocupar la banda dreta del Nou Estadi però no va dubtar en centrar la seva posició quan l’equip ho requeria i associar-se amb Damián Petcoff i Jorge Carreón per construir l’atac. Seu va ser el primer xut perillós dels tarragonins en aquesta segona part, una canonada que va sortir fregant el travesser de la porteria de l’Andorra.De fet, en aquests primers minuts de la segona meitat va ser quan els grana van tenir més opcions d’empatar el partit, la majoria d’elles capitanejades per un Brugué que no es cansava de demanar l’esfèrica, desmarcar-se i provar fortuna amb diferents xuts.Tal com va succeir en la pretemporada, Brugué va sortir al terreny de joc a menjar-se al rival per demostrar a Xavi Bartolo que pot comptar amb ell per aquesta temporada i, especialment ara, per capgirar la mala dinàmica en la qual es troba immers el conjunt grana que només ha aconseguit sumar 1 punt dels 9 que s’han disputat.Brugué va començar aquesta temporada amb les piles carregades, després de passar un mal any el curs passat amb Enrique Martín, on la seva presència al primer equip es va anar diluint. L’extrem es mostrava content amb el projecte tarragoní i volia ser-ne una peça clau, però en les dues primeres jornades ni tan sols va anar convocat. Diumenge, amb les absències de Pol Ballesteros, per sanció, i la de Pol Prats, per lesió, va tornar a gaudir de minuts.Tot i que Brugué havia estat un fixe per a Bartolo durant la pretemporada i ho havia deixat tot per ser un dels futbolistes més utilitzats de la plantilla, al tram final del mercat de fitxatges, coincidint amb l’inici de la lliga, la seva situació va fer un gir brusc. Els grana buscaven un migcampista i com que tenien totes les fitxes majors de 23 plenes, Brugué era el candidat a abandonar el club si arribava el mig.Al final, el migcampista no va arribar i Brugué va quedar-se al Nàstic entrenant com des del primer dia per lluitar per una oportunitat, la qual li va arribar el passat cap de setmana. L’extrem confia a seguir gaudint de minuts i guanyar-se la confiança d’un Xavi Bartolo que ha de seguir fent canvis per guanyar.