Àngel García, nou segon entrenador del CF Pobla de Mafumet

Actualitzada 09/09/2019 a les 11:58

El CF Pobla de Mafumet ha oficialitzat, el matí d’aquest dilluns, la incorporació del nou segon entrenador: l’Àngel García. «Estic molt content d'estar a la Pobla ajudant a l'Albert Company i a la resta de cos tècnic a formar jugadors per tal que assoleixin els seus somnis», ha afirmat el recent incorporat al club.García és mestre d'educació física i va exercir durant vuit anys de professor a l'escola d'entrenadors de la Federació Catalana de Futbol. També té el títol nacional d'entrenador de futbol i els darrers 17 anys ha estat entrenador de diversos clubs de la província, com del Catllar i de l'Amposta. Actualment, a més a més d'exercir com a mestre, es dedica a fer dinàmiques de cohesió de grup en equips esportius i xerrades de lideratge i comunicació.Àngel García ja va presenciar des de la banqueta el partit del passat dissabte contra la UE Castelldefels.