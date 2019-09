Xavi Bartolo: «Hauria canviat els onze jugadors al descans si hagués pogut»

El tècnic, molt crític, deia no haver vist «jugar un equip professional com ho hem fet nosaltres»

Elogia l’afició

Després de la bronca monumental del president del Nàstic, Josep Maria Andreu, als seus jugadors després del duel al vestidor, Xavi Bartolo va acudir a la sala de premsa del Nou Estadi. Visiblement molt afectat, com sempre, el tècnic grana no es va mossegar la llengua i va deixar clar que «no ens hem d’enganyar. Preocupat per la imatge. Feia molt de temps que no veia a un equip jugar tan malament com nosaltres a la primera meitat. No hem tingut personalitat des del primer moment. A la primera part no ens podem salvar ningú. Feia molt de temps que no veia a un equip professional jugar com ho hem fet nosaltres. No he vist res que s’assembli al que voldríem, però sí que ho he vist al rival».Va elogiar als assistents al camp, ja que «l’afició ha estat bé, fenomenal, ja que ha animat durant tot el partit. Si tenint l’afició a favor no som capaços de mostrar el que es pretén...». Seguint amb l’actuació dels seus jugadors, va lamentar que «hem fet moltes passes enrere. No he vist res mitjanament interessant del que hem estat treballant durant tota la pretemporada. Ens ha faltat de tot: personalitat amb la pilota, valentia sense pilota, no hem condicionat mai al rival i ens hem empetitit cada vegada més».Sobre la forma de jugar, va apuntar que «no teníem cap intenció de sortir tan endarrerits. Coneixem els rivals, sabem què ens provocaran, a què jugaran, però no sembla que al camp ho tinguéssim clar» i creu que l’explicació podria passar perquè «potser ens pot una mica l’escenari, el club en què estem o les obligacions».Si fos per ell, hauria canviat tots els jugadors al descans, tot i que tan sols va fer dues substitucions. En ser preguntat per això, va manifestar que «n’hauria canviat onze, no ens hem d’enganyar. Tots ho hem vist, nosaltres, vosaltres i els aficionats».De cara al futur més immediat, i una mica més calmat, Bartolo va deixar clar que «en calent tens unes sensacions i, en fred, vas afrontant ja la pròxima setmana».