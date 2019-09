Suspès el Reus-Vilafranca: final imminent

Onolfo s'ha presentat al camp per explicar al rival que no tenen jugadors i l'àrbitre ho ha reflectit a l'acta

El CF Reus-Vilafranca, corresponent a la segona jornada del grup cinquè de Tercera Divisió, no s'ha disputat. Res que no estigués previst, ja que el club local no ha pagat els 221.000 euros imposats per la Comissió Mixta i, per tant, no ha pogut inscriure ni tècnics ni jugadors.Abans de les onze del matí, l'equip rival ha arribat a l'Estadi Municipal, encara que s'ha trobat amb les portes tancades. Ha aparegut l'amo del club reusenc, Clifton Onolfo, i, tot i que ha intentat obrir les portes, no ha pogut fer-ho, ja que no disposava de les claus.Tot seguit, la tripleta arbitral s'ha reunit al bar de fusta del costat del camp amb Onolfo, l'entrenador del Vilafranca, Iván Moreno, i el delegat del club penedesenc. L'americà els ha explicat la situació i, tot seguit, s'ha produït una trobada posterior amb Fernando García, membre de la Comissió Executiva del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol.El partit, com era de preveure, ha quedat suspès i ara caldrà saber si es tracta d'una incompareixença o d'una insuficiència de jugadors. En el primer cas, el Reus quedarà eliminat i no podrà competir i, en el segon, hi hauria una tercera jornada de marge, la intersetmanal de la pròxima setmana.