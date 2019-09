Sergio Canales del Reus Deportiu guanya el campionat d'Europa de patinatge artístic

El patinador va aconseguir 200,72 punts, molt per sobre dels 190,04 del segon classificat

Actualitzada 08/09/2019 a les 10:46

El madrileny Sergio Canales ha guanyat el Campionat d'Europa de Patinatge Artístic celebrat a l'Icesport Arena de Harsefeld, Alemanya.El patinador del Reus Deportiu va aconseguir divendres 82,57 punts en el programa curt, assolint la primera posició. Dissabte, el madrileny entrenat per Òscar Molins va acabar en la tercera posició en l'actuació del programa lliure, on va fer 118,15 punts. La combinació d'ambdós resultats donava a Canales la medalla d'or amb 200,72 punts, molt per sobre dels 190,04 punts del segon classificat, l'italià Lorenzo Neri. Kilian Gomis va completar el podi en sumar 180,66 punts.