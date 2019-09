La paciència s'acaba abans: primera xiulada al Nou Estadi

L’afició acomiada als seus amb una gran xiulada que va en consonància amb el nefast partit realitzat per l’equip de Xavi Bartolo

Actualitzada 08/09/2019 a les 22:52

El Nou Estadi no tindrà la mateixa paciència que en altres ocasions. Així ho va deixar clar després del nefast partit dels seus una afició que ha patit amb escreix en les darreres campanyes i que no està disposada a anar al Nou Estadi a què li pintin la cara partit rere partit.El Llagostera va ser superior al Nàstic en el duel inaugural, però és que l’Andorra es va menjar als tarragonins en moltes fases de l’enfrontament. Els pals van evitar que els andorrans marxessin golejant i, tot i que el Nàstic va millorar a la segona meitat (empitjorar el que va passar durant els primers 45 minuts sembla impossible), la gent va mostrar-se molt exigent.Al descans, gran escridassant als futbolistes, la qual es va convertir en crits d’ànim a la segona meitat. Els tarragonins van canviar molt la cara, encara que fos per ganes i empenta, però la cosa va anar a pitjor i la xiulada al final del duel va ser monumental.L’entrada no va ser la de la primera jornada contra el Llagostera, però més de 4.000 persones van assistir al camp, van poder gaudir de festa musical una hora i quart abans del duel i van poder tornar a veure en acció a un equip que va desinflant-se pel que fa a la il·lusió que transmet.