Que les presses no arribin massa aviat

El Nàstic necessita inaugurar el caseller de victòries després de sumar un punt dels sis jugats

Actualitzada 07/09/2019 a les 20:02

Ex del Nàstic

Les baixes i un altre onze

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquest diumenge, a partir de les set de la tarda, a l’Andorra, en el partit corresponent a la tercera jornada del campionat de Lliga. En condicions normals, no seria el moment de parlar de presses, però, tenint en compte les metes que s’ha imposat l’equip, no seria convenient despenjar-se de les posicions capdavanteres a aquestes alçades de la temporada.El Nàstic ha sumat un dels primers sis punts en joc. La dolorosa derrota a casa contra el Llagostera i l’empat contra el Barça B al Johan Cruyff acabant amb nou homes han estat una decepció, però les victòries tot ho solucionen i aquí rau la importància que té derrotar l’Andorra.Els rivals es presentaran amb vells coneguts de l’afició grana. Miguel Palanca, futbolista en dues etapes del Nàstic, serà un dels convocats, i segurament també es podrà veure a Fede Bessone, lateral esquerre que va defensar la samarreta grana a Segona A.Tres punts suma l’Andorra, club que va aconseguir comprar una plaça a Segona Divisió B després de l’expulsió del CF Reus Deportiu i que, tot i ser un novell, també compta a les seves files amb un jugador com Víctor Casadesús, un dels millors puntes dels últims anys al Nàstic i que ara fa un pas enrere per provar sort a la categoria de bronze.Són tres les baixes que tindrà Xavi Bartolo per a afrontar el partit, a banda del punta Thomas Amang, que encara no té la fitxa tramitada per falta de documentació. Pol Ballesteros està sancionat durant un partit per la vermella que va veure a Sant Joan Despí i Pol Prats i Javi Márquez estan lesionats.La porteria continuarà sent per a Bernabé Barragán, però tot fa indicar que hi haurà un canvi en defensa. Albarrán entrarà per Pol Valentín, ja que el tècnic vol provar totes les opcions a la defensa. Si acaba sent així, Valentín haurà jugat el primer partit sencer i el segon, titular, però sent substituït pel mateix Albarrán.Els dos centrals seran els mateixos: Goldar i Juan Rodríguez, mentre que Bonilla, futbolista necessari pel seu domini de la pilota aturada, continuarà a la titularitat.Damián Petcoff, Viti i Jorge Carreón es mantindran en el centre del camp i a dalt entrarà Lolo Plà per una banda. L’altra serà per Habran i, la punta d’atac, per Pedro Martín. Si aquest onze s’acaba confirmant, Jonathan Pereira sumarà la seva segona suplència consecutiva.