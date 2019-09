El Nàstic organitza un desplaçament a Saragossa

El duel es disputarà el diumenge 15 de setembre

Actualitzada 06/09/2019 a les 15:41

El Gimnàstic de Tarragona organitza un nou desplaçament lluny de Tarragona. En el partit davant el CD Ebro, tots els nastiquers socis que vulguin formar part de l’expedició de la segona Marea Grana de la temporada ho podran fer al preu de 22 euros, que inclou el viatge en bus i l’entrada a l’estadi Pedro Sancho de Saragossa.Tots els nastiquers, no socis, que vulguin adquirir entrades individuals al preu de 10 euros, ho podran fer el mateix diumenge a les taquilles de l’estadi del CD Ebro. A les oficines del Nàstic no es disposarà de les entrades pel partit. Mentre que els menors de 8 anys només hauran d’abonar 12 euros del bus, ja que l’accés és gratuït.El duel es disputarà el diumenge 15 de setembre, a partir de les 12 hores, a l’Estadio Pedro Sancho de la capital d’Aragó. La sortida es realitzarà el mateix diumenge 15 de setembre des de la Imperial Tarraco, a les 7.45 h; i des de les instal·lacions del Nou Estadi, a les 8 hores. La tornada s’efectuarà un cop finalitzi el partit. El dia màxim per apuntar-se és el divendres 13 a les 13.30 hores.Tots els socis interessats en adquirir aquest paquet per animar a l’equip, de la jornada 4 del campionat del grup III de Segona Divisió B, ja poden passar per les oficines del Nàstic de dilluns a divendres en horari de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. A més de l’opció d’apuntar-se aquest diumenge.Aquest diumenge 8 de setembre, coincidint amb el duel davant el FC Andorra, les oficines de les instal·lacions del Nou Estadi estaran obertes a partir de les 17 hores i fins a la mitja part del duel.