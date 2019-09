El jutge denega la proposta del Reus d'ajornar els 4 pròxims partits

L’administrador concursal va fer la petició ahir al matí per guanyar temps davant una possible venda

Actualitzada 06/09/2019 a les 08:12

El temps del CF Reus s’esgota a mesura que la segona jornada de Tercera Divisió s’apropa i el conjunt no aconsegueix desbloquejar la situació de paràlisi en la qual es troba ara mateix. Ahir al matí, per tal de guanyar temps, l’administrador concursal va requerir al jutge suspendre els pròxims quatre partits que ha d’enfrontar l’equip del Baix Camp a Tercera Divisió i, així, assegurar-se que no quedarà exclòs de la competició. Amb tot, segons ha pogut saber el Diari Més, el jutge ha denegat aquesta petició i els reusencs hauran de treballar de valent per intentar competir aquest cap de setmana, un fet que sembla pràcticament impossible.També ahir al matí, Clifton Onolfo i David Peña van assistir al Jutjat Mercantil número 1 per intentar tancar la venda del club. Segons transmetia Onolfo a través de Twitter, el jutge hauria denegat la compra del Reus pel grup inversor a qui assessora Peña però aquest ha desmentit la informació. «El que ens ha comunicat el Jutge Mercantil és que vol conèixer aquest grup inversor», explica l’advocat al Diari Més qui afegeix que «el problema principal és que Onolfo no vol vendre el club».Aquest grup inversor està disposat a comprar-lo, sempre que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) els asseguri que amb el pagament dels 221.000 euros podrien tramitar les fitxes. Amb tot, el primer pas per aconseguir la venda és convèncer a un Onolfo que no sembla disposat a concedir-ho, així com tampoc sembla que vulgui pagar els 221.000 euros que ara impedeixen al club seguir competint.Segons comuniquen fonts de la Federació Catalana de Futbol (FCF), si el CF Reus no competeix aquest diumenge contra el Vilafranca en la segona jornada de Tercera Divisió, el Jutge únic de competició estudiarà aquesta incompareixença i el club de la capital del Baix Camp podria quedar exclòs de la competició. Amb tot, si el jutge qualifica la incompareixença com a «insuficiència de jugadors», el Reus encara tindria l’oportunitat de tramitar les fitxes per la jornada tres que, aquesta sí, ja seria l’última oportunitat de competir. En qualsevol cas, no sembla que el CF Reus pugui jugar enguany en cap categoria, ja que la tercera jornada de la lliga és el pròxim dimecres i hi ha poc marge.