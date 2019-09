Bartolo: «A casa estem obligats a guanyar»

El Nàstic s'enfrontarà aquest diumenge a l'Andorra al Nou Estadi

Actualitzada 06/09/2019 a les 16:45

El tècnic del Nàstic Xavi Bartolo ha comparegut aquest divendres al matí per valorar el proper duel de l'equip contra l'Andorra, que es disputarà diumenge a les 19 hores al Nou Estadi.Segons Bartolo, el rival «en les darreres setmanes ha fet uns canvis importants en la confecció de plantilla i és molt competitiu». Per aquest motiu, considera que l'enfrontament de diumenge serà «molt complicat», tot i que espera que els granes siguin els protagonistes del matx.El FC Andorra arriba amb una victòria després de les dues primeres jornades de lliga. Però l'entrenador grana espera regalar una victòria a l'afició i és conscient que «sobretot a casa estem obligats a fer-ho».Bartolo assegura que a plantilla hi ha molta tranquil·litat després del període de fitxatges i que la pretemporada ha servit per veure que «depèn els tipus de jugadors que juguin a dalt, pots pressionar més o menys al rival en la sortida de pilota». Tot i que els entrenaments setmanals els serveixen per anar provant coses «encara ens falten uns passos per millorar-ho», explica el tècnic.Diumenge, el partit contra l'Andorra serà a les 19 hores al Nou Estadi, on el Nàstic pot aconseguir la primera victòria de la temporada.