Jorge Carreón irromp amb força i ha arribat al Nàstic per quedar-s'hi

El centrecampista del filial ha estat titular en els dos enfrontaments de Lliga que han disputat els tarragonins

Actualitzada 04/09/2019 a les 20:45

El Gimnàstic de Tarragona ha iniciat la temporada d’una forma no desitjada, ja que un punt de sis possibles no entrava en les previsions de gairebé ningú, però tampoc estava previst que la plantilla fos la que hi ha ara mateix.La idea de la direcció esportiva passava per comptar, com a mínim, amb un centrecampista més. No va arribar ningú en el darrer dia de mercat i, per tant, els que hi ha, tret que hi hagi el fitxatge d’un sub-23, són els que arribaran al Nadal. Aquí és on ha sortit beneficiat Jorge Carreón, un jugador que havia estat fitxat inicialment pel CF Pobla de Mafumet però que, donades les circumstàncies, sembla que no la trepitjarà gaire.Aquest futbolista va ser una de les grans sensacions de la pretemporada. Molts es van enamorar d’ell i aquest lligam s’ha allargat fins a l’inici lliguer, on el futbolista ha demostrat que pot estar al primer equip. És així perquè té qualitats que així ho avalen, però també hi ha un altre motiu.Perquè un jugador del filial passi a un primer equip d’una forma tan precipitada s’han de produir una sèrie de circumstàncies i, en el cas de Carreón, és que Javi Márquez no ha pogut arrencar la campanya per una lesió al quàdriceps. A més, s’hi uneix el fet que Sergi Parés, director esportiu grana, no va contractar a cap jugador en aquesta demarcació, que va massa curta d’efectius. I hi ha una tercera circumstància, que era el càstig imposat a Viti per intentar forçar la seva marxa, la qual no es va acabar produint.Carreón, de 21 anys, haurà de continuar treballant cada dia per seguir demostrant la seva vàlua. De moment, titularitat contra el Llagostera en la derrota en l’estrena de la temporada (1-3) i també de la partida contra el Barça B al Johan Cruyff. Aquest diumenge toca rebre a l’Andorra i, en principi, Carreón tornarà a ser titular amb Viti i Petcoff o Lolo Plà.