Amang: «Tinc molta il·lusió pel projecte i per aconseguir l'ascens»

El davanter camerunès va ser l'últim fitxatge del Nàstic

Actualitzada 05/09/2019 a les 14:46

Apostar per la pedrera

El Nàstic ha presentat aquest migdia a Thomas Amang, davanter camerunès, que va convertir-se en l'últim fitxatge dels grana en aquest mercat d'estiu. Amang s'ha mostrat satisfet de lluir la samarreta grana i ha comentat que «tinc molta il·lusió en el projecte i en aconseguir l'ascens a Segona Divisió A».El president del club, Josep Maria Andreu, ha destacat la velocitat i l'explosivitat com a punts forts del jugador. «Hi havia diferents clubs interessats en la seva incorporació però finalment ha decidit venir al Nàstic», ha explicat el president. Pel que fa a aquesta decisió, Amang ha detallat que «el meu agent em va informar de l'estructura i el projecte del club i per això he vingut aquí». El camerunès ha estat internacional amb la seva selecció a les categories sub17 i sub20 i va debutar a la primera divisió de Noruega amb només 16 anys, és per aquest currículum que el president grana està «convençut que donarà bons resultats».Amang ha firmat per dues temporades amb els grana i ja fa dues setmanes que entrena amb l'equip, amb tot, el seu debut es farà esperar, segons ha detallat el director esportiu, Sergi Parés, ja que «encara queda una setmana per acabar tots els tràmits». Respecte als seus companys amb qui lluitarà per una posició, Pedro Martín, Jonathan Pereira, Gerard Oliva i Joel Lasso, Amang ha assenyalat que «són davanter de molt nivell però crec que cadascú tenim unes característiques molt diferents i, a partir d'aquí, serà l'entrenador el que escollirà depenent de cada partit i circumstància».En la roda de premsa de presentació també s'ha analitzat l'estat de la plantilla actual de la qual el president Josep Maria Andreu n'ha fet una valoració «molt positiva» i afirma que «estem convençuts que tenim un gran equip, jove amb jugadors veterans i que ens donarà les alegries que tots busquem i amb un objectiu clar que és el retorn a Segona Divisió A». En la mateixa línia s'ha mostrat el director esportiu, Sergi Parés qui ha admès que «no estem contents amb el que hem vist fins ara però estem en una evolució» i ha afegit que «ara mateix estem al 50% del que ens pot donar l'equip. És un procés normal que mentre vas creixent sempre és millor guanyar però estem tranquils perquè sabem que al final acabarem estant a dalt».Respecte a la no arribada del migcampista, Parés ha assenyalat que «teníem clar que o trobàvem un sub23 que tingués nivell de titular o la nostra aposta és la pedrera. Al final els jugadors de casa han de tenir espai» i ha afegit que «al final si creiem que hi ha un espai que necessitem, doncs buscarem a algú, de fet ara estem remenant vàries opcions». Amb tot, Parés es mostra tranquil perquè defensa que «la pedrera ha de ser un aspecte fonamental perquè a mitjà termini el Nàstic tingui una plantilla bàsicament feta amb jugadors de casa».