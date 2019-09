Un partit de sanció a Pol Ballesteros per l'expulsió a Barcelona

Va ser expulsat a Sant Joan Despí

Actualitzada 04/09/2019 a les 20:38

L’extrem del Nàstic de Tarragona Pol Ballesteros va ser sancionat amb un partit pel Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).El futbolista va ser expulsat amb targeta vermella directa en el duel que els tarragonins van disputar aquest passat diumenge contra el Barcelona B (2-2) a l’Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí.El jugador va veure’s obligat a entrar per darrere a un rival per a impedir un contraatac que, molt possiblement, hagués acabat amb una jugada problemàtica per a Bernabé Barragán.El jugador va sacrificar-se coneixedor que, com a mínim, haurà de descansar un partit i així ha estat. Per tant, fins la setmana vinent, contra l’Ebro, Ballesteros no estarà disponible.