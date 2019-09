La venda del Reus es paralitza per la falta d'acord amb els inversors

Onolfo no accepta les condicions i al club se li acaba el temps, ja que diumenge podria ser expulsat

Actualitzada 04/09/2019 a les 19:49

Castelldefels i Vilafranca

Clifton Onolfo i els inversors que tenien la intenció de fer-se amb el control de la Societat Anònima Esportiva (SAE) del CF Reus Deportiu no van arribar aquest dimecres al migdia a cap acord, amb què l’eliminació de l’entitat roig-i-negra de la Tercera Divisió es pot donar gairebé per feta, exceptuant que demà la situació faci un gir de 180 graus, circumstància que no es preveu que succeeixi.El nord-americà, l’administrador, el jutge i el soci de l’advocat David Peña, Fernando Araujo, van reunir-se al Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona durant el migdia per a intentar arribar a una entesa, tot i que no hi va haver acord. Per tant, l’administrador va determinar que, si demà no hi ha acord, situació que es preveu molt complicada, s’acabaran les accions per a intentar impedir que el Reus sigui eliminat de Tercera Divisió i també de Primera Catalana, on havien de jugar el primer equip i el filial, respectivament.Els inversors tenen clar que no volen pagar una gran quantitat de diners a Onolfo per un club que a l’actual propietari li va costar tres euros (a banda del deute acumulat). La seva idea seria la de pagar els 221.000 euros que va dictaminar la comissió mixta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i, a banda, pagar alguns sous de treballadors que es van quedar sense cobrar la temporada passada.Una segona incompareixença per als de la capital del Baix Camp significaria l’expulsió immediata de la Tercera Divisió, ja que així ho dicta el reglament. L’equip ja no es va presentar a Castelldefels el passat diumenge en la jornada inaugural del campionat perquè no podia tramitar cap llicència, ni de tècnics ni de jugadors.Si aquest diumenge, en la visita del Vilafranca a l’Estadi Municipal de Reus, els reusencs no han pagat els 221.000 euros i han tramitat les llicències (fet que sembla impossible a hores d’ara), seran eliminats en un procés que no serà del tot immediat. El Comitè de Competició de la RFEF es reunirà el dimecres de la setmana vinent per a imposar la sanció i, fins i tot, obriria un procés d’al·legacions d’uns dies que encara allargaria més la situació. Ara mateix, les possibilitats que el Reus pugui competir són molt properes al zero. Les pròximes hores seran determinants.