El Gimnàstic es queda amb dues fitxes sub-23 per si sorgeix alguna oportunitat

Tancat el mercat d’estiu, el club grana tan sols podria incorporar a dos jugadors menors de 23 anys que estiguessin a l’atur

Actualitzada 04/09/2019 a les 08:05

El Gimnàstic de Tarragona va protagonitzar un final de mercat d’estiu força peculiar. El club grana compta ara tan sols amb dues fitxes sub-23 per poder completar la plantilla després d’un tram final de mercat que va acabar amb un final força conservador i sense fitxatges, tot i que feien falta jugadors. Almenys, un en el centre del camp i, si hagués estat possible, un altre a l’eix de la defensa.Mohammed Djetei va marxar en el darrer dia del mercat. El central africà va marxar al Córdoba que entrena Enrique Martín i va alliberar una fitxa. Per altra banda, Nacho Abeledo, extrem fitxat el passat estiu de l’Atlético Malagueño, s’ha quedat sense fitxa i el seu futur no està clar, ja que en qualsevol moment el club grana pot prendre la determinació de rescindir-li el contracte i, d’aquesta manera, acabar la vinculació entre ambdues parts.Amb aquestes dues baixes, quedaven a l’equip un total de setze futbolistes no sub-23, que era el màxim de jugadors que podien començar la temporada. Fins el darrer dia de mercat, la direcció esportiva del Nàstic que encapçala Sergi Parés va buscar un futbolista per a la medul·lar. El fet que no n’hi hagués cap de disponible que incrementés notablement el nivell dels existents, va motivar que el vallenc prengués la determinació de no escometre cap altra operació, amb què la plantilla va quedar completament tancada.Per tant, si ara el conjunt tarragoní té la intenció de canviar la plantilla abans que comenci el mercat d’hivern, l’1 de gener, haurà de fer-se amb un futbolista que compleixi dues condicions: la primera és que sigui sub-23, o sigui, que hagi nascut, com a molt, l’any 1997 ja que, en aquest cas, tindria l’edat necessària per poder esgotar una fitxa més.L’única opció que tindria el Nàstic de contractar un jugador no sub-23 seria que algun dels actuals components de la plantilla patís una lesió greu i alliberés la seva fitxa.