Alejo de Alfonso Mustienes, nou president del CF Pobla de Mafumet

Relleva a Ivan Carrasco a la presidència del filial del Nàstic

Actualitzada 03/09/2019 a les 18:25

La candidatura encapçalada per Alejo de Alfonso Mustienes és la guanyadora de les eleccions a la presidència del CF Pobla de Mafumet. De fet, la seva candidatura és l'única que es va presentar per a optar a la presidència de l'entitat.Alejo de Alfonso té 30 anys, és nascut a Barcelona i és llicenciat en Enginyeria Tècnica de Producció Industrial i Administració i Direcció d’Empreses. Actualment és el director de la companyia SD Partners.Alejo de Alfonso és el dissetè president del CF Pobla de Mafumet. «Tinc molta il·lusió i crec que conjuntament amb la meva junta directiva podem aportar molt pel club. El meu objectiu és apropar-lo al poble», ha assegurat en les seves primeres paraules com a màxim responsable de l’entitat pobletana.Juntament amb el nou president, s’ha presentat també la nova junta directiva, la qual està dividida en tres grans àrees:Secretari: Llorenç Serrahima EscodaVicepresident econòmic: Eduardo Loma-Ossorio GomezVocal en representació de l’Ajuntament: Gustavo DonosoTrenadoVicepresident esportiu: Albert Virgili FortVocal del CF Pobla de Mafumet B: Lluís Tatay DuránVocal de Veterans: Juan Francisco Muñoz BarrancosVocal de Futbol Sala: Juan PadrellVocal de Bàsquet: Marta VizcaínoVicepresident Social: Alberto Garzón BarreroVocal de Comunicació: Helder Moya JardimVocal d’Espai Pobla: David Ocaña CavaVocal de Tecnologia i Sistemes: Roberto Martín MoraAlejo de Alfonso presidirà el pròxim dissabte el CF Pobla de Mafumet-UE Castelldefels, en el que serà el seu primer partit al capdavant de l’entitat. «És una etapa molt il·lusionant a nivell individual, vull intentar que tothom se senti partícip del club”, ha conclòs el president.