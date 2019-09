El club cordovès anuncia l'arribada de l'ex del Nàstic per les dues pròximes temporades

Actualitzada 02/09/2019 a les 23:23

El Córdoba ha anunciat el fitxatge de Xavi Molina per a les dues pròximes temporades.El quadre andalús ha fet oficial el fitxatge hores després de tancar-se un mercat que abaixava el teló a les 18 hores, com ho és el de la Segona Divisió B.Molina prové del KAS Eupen belga i va ser el capità del Gimnàstic de Tarragona, equip del qual va marxar fa tot just una temporada al conjunt belga.