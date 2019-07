Fali paga la clàusula de 215.000 euros i es queda al Cádiz per tres temporades

El centrecampista no compleix amb la seva paraula i es queda a l’entitat andalusa

Actualitzada 08/07/2019 a les 19:46

Fali es queda a Cadis. Ja ho va explicar aquest mitjà en el moment en què el centrecampista valencià va abandonar Tarragona en qualitat de cedit. Ell assegurava que tornaria l’1 de juliol i que ajudaria als tarragonins en el seu projecte a SegonaDivisió B, però no ha estat així.El Cádiz, que la pròxima campanya tornarà a militar a la Segona Divisió A, s’ha fet amb els serveis del futbolista en propietat després que aquest diposités l’import de la seva clàusula de rescissió, que ascendeix a 215.000 euros.El futbolista havia de tornar a Tarragona. Ell mateix ho va assegurar i els tècnics així ho pensaven, però, com succeeix en aquest món del futbol, res és el que sembla i les paraules se les emporta el vent. Fali ha preferit continuar jugant a la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) en comptes d’ajudar al club que li va oferir l’oportunitat de fer el salt a Segona Divisió A. Llei del futbol, no escrita, que s’ha tornat a complir.El Nàstic va explicar en un comunicat que «el defensa ha dipositat íntegrament la quantitat de la clàusula de rescissió a LaLiga i queda lliure de qualsevol dret i obligació amb el club donant per finalitzada la relació laboral». Poc més a afegir.