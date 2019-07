Els jugadors del CF Reus B busquen equip davant els impagaments del club

Els futbolistes que han militat aquesta temporada al filial roig-i-negre encara no han rebut cap nòmina de les que els deuen

Actualitzada 08/07/2019 a les 19:56

Sense res clar

El CF Reus Deportiu ja pot començar a tramitar les llicències de la temporada 2019-20 i pot fer-ho en els dos equips que ha inscrit, un a Segona Divisió B i un altre a Tercera. Això és possible gràcies al fet que va pagar el deute que tenia de 221.000 euros amb els futbolistes del filial, malgrat que aquests encara no han rebut ni un sol cèntim.Els jugadors del Reus B van denunciar el club a l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i, per aquest motiu, el club reusenc va veure’s obligat a fer el pagament abans que comencés el juliol. Com que el va efectuar dins del termini requerit, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha permès, de moment, la seva inscripció a Segona Divisió B i Tercera.Per tant, ara mateix el Reus no té cap deute a la categoria de bronze del futbol espanyol i podria començar a inscriure els jugadors que cregués adequats per a cada categoria. Però ara mateix, aquesta no és una situació fàcil, ja que amb el desmantellament del primer equip, els jugadors del filial, després de competir excel·lentment durant tota la temporada, ara, un cop finalitzada, han començat a fer les maletes cansats dels impagaments i, per tant, el primer equip i el filial s’han quedat sense jugadors ni entrenadors.Alguns d’aquests jugadors que ja han trobat un nou equip on jugar la temporada 2019-20 són Albert Miravent, Oriol Ayala o Adrià Arjona. Pel que fa a Ayala, el defensa gironí ha fitxat per la Unió Esportiva Figueres, que milita a Tercera Divisió, lliga on també juga la Unió Esportiva Castelldefels, nou equip d’Albert Miravent. Per la seva banda, Adrià Arjona continua en la seva aventura pels Estats Units amb el Toronto, club que ja va comunicar al futbolista que podria jugar al seu filial.Aquests són només alguns dels jugadors que ja han trobat equip però tots estan buscant o a l’espera de trobar un nou club on tornar a gaudir del futbol sense preocupar-se de la situació econòmica com ha succeït enguany. Una qüestió que els ha desgastat i, veient encara totes les incerteses que hi ha, cap d’ells té ànims per a suportar una temporada igual i, encara menys, sense saber si realment podran disputar algun partit amb la samarreta roig-i-negre la temporada que iniciarà en poc més d’un mes.I és que ara mateix, l’únic clar a l’entorn reusenc és que el club està inscrit a Segona Divisió B però encara acumula una xifra elevada de deute que, fins que no el tingui pagat, l’impossibilitarà competir en qualsevol categoria.De la manera que no està clar si el club acabarà pagant tot el deute, tampoc se sap d’on van sortir els diners per inscriure’s a Segona B, que, segons apunten algunes fonts, podrien arribar d’un grup anglès mitjançant l’administrador concursal. Per poder competir el club encara haurà de pagar el que deu als treballadors, l’administració, i les empreses relacionades amb l’entitat.