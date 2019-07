Bernabé Barragán es presenta com el culebrot de l'estiu al Gimnàstic

El porter té un gran cartell a Segona Divisió A, tot i que encara compta amb contracte en vigor amb els tarragonins

Actualitzada 08/07/2019 a les 19:42

Bernabé Barragán apunta a ser el culebrot de l’estiu. El porter del Gimnàstic de Tarragona té encara contracte en vigor amb els tarragonins, però tant ell com el propi club saben que resultarà molt complicat que continuïn lligats la pròxima temporada. Ara bé, el traspàs del meta no serà una operació senzilla, ja que l’estira i arronsa entre les dues parts podria durar molt més del previst.El porter andalús té un gran cartell a Segona Divisió A. Ha quallat una molt bona temporada tot i el descens del Nàstic a Segona Divisió B i aquesta circumstància ha motivat que es desperti l’interès de nombrosos clubs, entre ells, per exemple, el recent descendit a Segona A Girona.El Nàstic, per la seva banda, sap que amb Bernabé té un bon actiu que, en el cas de demanar un traspàs, podria sortir-ne molt beneficiat. Algunes fonts van apuntar a aquest mitjà que el Nàstic reclamaria aproximadament mig milió d’euros pel traspàs del meta, encara que l’operació es podria tancar per una xifra molt propera a la meitat d’aquesta quantitat.L’operació de venda del porter serà una de les més importants del Nàstic durant el mercat d’estiu, tot i que, si el meta s’acabés quedant, es convertiria en una de les pedres angulars del nou projecte. Sembla que, a dia d’avui, el més probable és que marxi però, amb gairebé dos mesos per endavant, no queda clar quin serà el seu futur immediat.Ara mateix, els porters que té en plantilla el Nàstic són el mateix Bernabé Barragán i Cheikh Sarr, que ha ascendit de la plantilla juvenil. Isaac Becerra, després del descens a Segona Divisió B, ha quedat lliure, amb què pot negociar amb qualsevol equip que el reclami. Havia sonat pel Tenerife de Segona Divisió A, però encara no hi ha cap anunci oficial al respecte, amb què el meta haurà de continuar intentant decidir el seu futur immediat.Al Nàstic li queda molt de temps per endavant per poder decidir quins seran els seus dos porters de cara a la pròxima temporada. Com que el club disputarà els seus partits a Segona B, el nombre de metes en plantilla serà de dos, amb l’ajuda, sempre, del filial.