Rodrigo Cuenca s'haurà de buscar una sortida després de l'enèsima cessió

El davanter va començar la temporada cedit a l’Ebro i la va acabar a l’Atlético Baleares i té contracte amb el Nàstic fins el 2011

Actualitzada 07/07/2019 a les 21:26

Rodrigo Cuenca haurà de tornar a marxar. Encara no ha aterrat a Tarragona i el davanter ha vist com li han tornat a mostrar la porta de sortida. El futbolista de 23 anys, contractat la passada temporada fins el 30 de juny del 2022, no ha convençut després de les seves constants cessions i haurà de buscar-se una nova destinació, ja que no compta per al club. No queda clar si serà en forma d’un nou préstec o si, com sembla més probable, serà mitjançant una rescissió de contracte.Cuenca és, dels jugadors amb contracte, el que el club té més clar que no compta amb ell. Un altre cas similar és el de Berat Sadik, que ha de trobar un nou equip abans que comenci la temporada perquè no compta. Javi Márquez també té contracte en vigor i existeixen tantes possibilitats que es quedi com que no, ja que el club dubta si ha de ser una de les pedres angulars de la pròxima campanya. El meta Bernabé Barragán, que sembla que es convertirà en un dels culebrots de l’estiu, compta al cent per cent pels tècnics, però té cartell i probablement abandonarà el Nàstic, sempre que aboni una bona quantitat. Mohammed Djetei és un cas diferent, ja que el club té posades moltes esperances en ell i és tota una incògnita què serà del seu futur.Rodrigo Cuenca ja va militar al Nàstic, concretament al seu filial CF Pobla de Mafumet, durant la campanya 2016-17. Va ser en qualitat de cedit per part de l’Atlético Baleares. En la següent temporada se’l va fitxar de forma definitiva, però el seu cas és un dels més estranys que es recorda, ja que encara no ha disputat ni un minut amb el Nàstic i tot sembla indicar que tampoc ho acabarà fent.Cuenca va ser cedit a principis de temporada a l’Ebro del grup tercer de Segona Divisió B. Ni va convèncer ni va tenir gaire participació, amb què el club grana i el futbolista van decidir canviar la seva destinació. El seu ex Atlético Baleares el va acollir amb els braços oberts, però tampoc va quallar. De fet, tot i ser davanter nat, va acabar jugant de lateral dret, una posició que era desconeguda per a ell. A l’Ebro va disputar vuit partits (213 minuts) i al Baleares quatre (148). Unes xifres que no conviden al seu retorn.