Oficial: Bonilla, quart fitxatge del Nàstic

El lateral esquerre signa per dues temporades

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:12

El lateral esquerre Javier Bonilla Sevillano (Soria, 25 d’octubre de 1990) es converteix en nou jugador del Gimnàstic de Tarragona i, d'aquesta manera, en la quarta incorporació dels tarragonins després de Ferran Giner, David Goldar i Carlos Albarrán.Javi Bonilla signa un contracte per dues temporades, amb què finalitzarà vinculació amb els tarragonins el 30 de juny del 2021.Bonilla arriba lliure a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb l’Ibiza UD, equip de la Segona Divisió B on ha disputat el segon tram de la temporada 2018-2019 acumulant més de 1200 minuts de joc i un gol.Entre les seves característiques hi destaca, segons apunta el Nàstic en un comunicat, «el rigor i l'ordre tàctic en la faceta defensiva, així com una bona arribada a camp rival per associar-se amb els companys o buscar la centrada a l’interior de l’àrea». «La seva experiència a la categoria i gran capacitat tècnica amb cama esquerra també el fan perillós en les jugades a pilota aturada, qualitat que li ha permès tenir uns bons registres golejadors i assistents en la seva trajectòria professional», detalla el club.Anteriorment, fa dues campanyes, va ser un fixe en el lateral esquerre del RCD Mallorca que va aconseguir el tornar a la categoria de plata del futbol nacional. Javi Bonilla és un jugador experimentat a la Segona Divisió B, amb un bagatge superior als 100 partits oficials disputats entre els dos equips balears, la SD Leioa i el Pontevedra CF. El nou jugador grana també va jugar a Segona Divisió A amb el CD Numancia, equip de la seva terra i on es va formar futbolísticament.El lateral esquerre s’incorporarà a la disciplina grana juntament amb els seus nous companys d’equip aquest proper dilluns 15 de juliol per iniciar la pretemporada. En els propers dies s’anunciarà el dia i l’hora de la presentació oficial.