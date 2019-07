El Platja Torredembarra CF es corona nou rei de la sorra a Catalunya

El CF Platja Vilanova s'ha proclamat campió cadet en el torneig disputat a sorres torrenques

Golàs d’Eliott

El Platja Torredembarra CF s'ha convertit en el nou rei del Futbol Platja català, en aixecar el Campionat de Catalunya de Futbol Platja Sènior masculí a casa, després de superar el Marina Cambrils AE amb una esplèndida exhibició (7-1), a la platja de La Paella de Torredembarra. Amb el triomf, els torrencs han sumat el seu segon títol de la màxima categoria al palmarès, enfront un conjunt cambrilenc que en la temporada del seu debut en la competició ha arribat fins a la final, completant una meritòria actuació que solament s'ha vist frenada per l’embranzida i l’allau ofensiu d’un imparable quadre local.Amb un magnífic ambient entre el públic, els amfitrions han imposat el seu domini en el derbi de les comarques tarragonines des de l’arrencada, quan han començat a obrir forat en el marcador. Gastón Laduche ha encetat l’electrònic ajustant un cacau després d’orientar-se la pilota cap enfora, mentre que el porter Elliott Mounoud, mostrant una qualitat tècnica brillant, ha sortit amb l’esfèrica controlada a l’aire per ajustar des de la llunyania una canonada al pal i fer pujar el segon. En el segon quart, David Romero ha encarrilat el duel per als taronja convertint una volea de primeres, i a continuació Gastón Laduche ha anotat el quart transformant un servei de penal.Matthew Ryan Clewley seria l’autor del gol de l’honor dels del Baix Camp en aprofitar una acció dividida a boca de canó, en un últim període on els del Tarragonès han acabat d’arrodonir el resultat. Sarandi Sobral s'ha afegit al llistat de golejadors en resoldre un tres contra dos, i tot seguit Gastón Laduche, amb un nou llançament de penal, signaria un hat-trick en el seu compte particular.Al seu torn, el meta Elliott Mounoud, amb un altre golàs des de camp propi, tancaria una àmplia victòria per al record, amb la setena i definitiva diana dels torrencs, que dos anys després s'han tornat a proclamar campions de Catalunya, per la porta gran davant la seva afició.Per altra banda, el CF Platja Vilanova s'ha alçat per primer cop amb el títol del Campionat de Catalunya de Futbol Platja Cadet, en vèncer en una intensa i emocionant final el Roses Platja (1-2). Amb la victòria, els vilanovins han trencat l’hegemonia en la categoria dels rosencs, guanyadors de les tres edicions anteriors, des de la creació de la competició. Amb una gran afluència de públic a les grades, tots dos equips han protagonitzat un disputat duel, de molt nivell, on qualsevol hagués pogut vèncer, i que s'ha acabat decantant a favor dels del Garraf en un últim quart d’infart.El porter del Roses Platja s'ha mantingut imbatut el seu marc en un primer període on els vilanovins han portat el pes del joc. Yong Cheng ha evitat amb les seves intervencions la diana rival en diverses ocasions. Els rosencs, això sí, han disposat de la millor arribada del tram inicial, amb un tir de Pol Britos que s’ha estavellat al travesser. Amb el pas dels minuts, el xoc s'ha equilibrat, i els de l’Alt Empordà han donat un pas endavant, guanyant consistència en atac. Un fet que els ha permés situar-se per davant en el marcador, a través d’un atent Pol Britos, quan ha caçat amb rapidesa un rebot del porter per marcar.En un últim període d’alt voltatge, Oscar Gesti ha empatat provisionalment la confrontació en transformar amb potència un lliure directe des de la frontal. Amb les espases en alt i tot per decidir, les oportunitats s'han succeït a banda i banda, amb anades i tornades constants, però han estat els blaus qui han gaudit d’un major encert, amb el gol del triomf, obra de Marc López, que ha capgirat el marcador. El jugador ha definit en zona de remat amb una magnífica volea, per coronar els vilanovins com a nous vencedors de la categoria cadet del futbol platja català.