La compravenda del CF Reus arriba als jutjats com a causa penal

Un creditor hauria presentat una denúncia que el jutge ha decidit assumir

Actualitzada 05/07/2019 a les 22:24

Segons ha informat la Cadena Ser, el jutjat d'Instrucció número 4 de Reus ha obert una causa penal per investigar l'operació de compravenda del CF Reus.La justícia vol escatir si es va produir gestió deslleial en el traspàs de la societat del club entre Joan Oliver i l'actual propietari, el nord-americà Clifton Onolfo.Segons l'emissora, el jutge ha decidit assumir la investigació com a causa penal després de la denúncia presentada per un creditor i, segons la Ser, malgrat els indicis poc concrets que va aconseguir aportar.La justícia haurà de determinar si en l'operació es va decidir afavorir a uns creditors concrets, en detriment d'altres.Clifton Onolfo va adquirir el club per un preu simbòlic de tres euros i el compromís d'assumir els deutes de l'entitat. Prèviament es van produir moviments econòmics que el mateix Joan Oliver va justificar explicant que es tractava d'aportacions d'empreses pròpies que s'estaven recuperant.Amb tot, el futur del club continua sent incert. Cifton Onolfo no ha pagat gran part del que tenia compromès i fins i tot va argumentar que hi havia més deutes dels que li havien notificat durant la negociació de la compra.La societat esportiva continua a hores d'ara sota un procés de concurs de creditors i amb un administrador judicial, que per la seva banda també determinarà la situació real, econòmicament, del club.