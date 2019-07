Fran Carbia fitxa per l'UD Ibiza

El Nàstic estava interessat en contractar el jugador per la propera temporada

Actualitzada 05/07/2019 a les 09:25

El jugador Fran Carbia ha fitxat per l'UD Ibiza, tal com ha fet oficial el club a través del seu compte de Twitter. El futbolista, que es trobava sense equip després de marxar del Dinamo de Tiblisi de Geòrgia, també interessava al Nàstic, però aquest finalment s'ha decantat per firmar el seu compromís amb l'equip balear.Carbia va formar-se a la pedrera del Nàstic i, després de comprovar que el seu sostre a Tarragona era el filial CF Pobla de Mafumet, va marxar al CF Reus, on va ser una peça indispensable tant a Segona Divisió B com a Segona Divisió A. Carbia va marxar al Dinamo Tbilisi al gener després de tots els problemes que va patir al CF Reus, amb impagaments i la posterior desaparició de l'equip. Al finalitzar la temporada però ha decidit marxar per motius personals i, tot i conèixer l'interès que tenia el Nàstic en contractar-lo, finalment ha acabat decantant-se per acceptar l'oferta de l'Ibiza.