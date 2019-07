El lateral Javi Bonilla trenca amb l'Hèrcules i torna a l'òrbita del Nàstic

Semblava que ho tenia fet amb els alacantins, però en el darrer sospir els ha dit «no» i els tarragonins, atents, volen tancar-lo

Aquest mercat d’estiu està sent tota una muntanya russa per a Javi Bonilla, lateral esquerre que era a prop de fitxar pel Nàstic, que dilluns ho tenia fet amb l’Hércules i que, en les darreres hores, ha trencat les negociacions amb els alacantins per tornar a situar-se a l’òrbita dels tarragonins, qui són molt a prop de fer-se amb els seus serveis.Aquest diari va explicar el passat 29 de maig que el Gimnàstic de Tarragona havia mostrat interès en els dos jugadors de banda esquerra que llavors pertanyien a l’Ibiza. Un és Ferran Giner, que ja és oficialment jugador del Nàstic i, l’altre, és un Javi Bonilla que també podria vestir-se la samarreta grana si Sergi Parés aconsegueix acabar de convèncer al futbolista que aquesta és la millor proposta per a ell. L’acord és molt proper i podria ser oficialment jugador del Nàstic en les pròximes hores.El dimarts d’aquesta setmana, aquest diari va publicar que Bonilla ho tenia fet amb l’Hèrcules. De fet, els alacantins també ho pensaven així, però el futbolista més que possiblement acabarà jugant al Nàstic, reforçant un lateral esquerre que ha quedat orfe després de la marxa d’Abraham Minero, el qual ha signat amb el Racing de Santander després de no acceptar l’oferta de renovació que li van realitzar els tarragonins.Bonilla és un futbolista de 28 anys que té experiència tant a Segona Divisió A com a Segona Divisió B, un perfil que està cercant el club grana. Sense participació a principis de temporada amb el Mallorca, va marxar a l’Ibiza de Segona Divisió B en el mercat d’hivern, on va ser protagonista. El sorià hi va jugar un total de quinze partits, catorze d’ells com a titular, acumulant un total de 1.207 minuts, en els quals va anotar un gol. Ha passat també per Numancia, Leioa i Pontevedra.Una de les millors virtuts de Javi Bonilla és el seu domini de la pilota aturada. Si acaba arribant, segurament serà l’encarregat de posar els córners i les faltes, ja que se li donen molt bé. Possiblement, en aquest aspecte és i gual o millor que un Javi Márquez que, tot i la seva innegable qualitat, no ha pogut quallar a Tarragona després d’una temporada i mitja. El club està treballant en la continuïtat del migcampista però, almenys pel que fa a la pilota aturada, amb Bonilla el Nàstic ja està ben cobert.De moment, la posició de Bonilla no està doblada comptant amb la seva arribada. Ferran Giner, arribat també procedent de l’Ibiza, pot actuar com a lateral esquerre, tot i que la seva demarcació natural és la d’extrem per la mateixa banda. Així, és possible que el club grana s’estigui plantejant diverses opcions. Una, la de comptar amb Giner per a qualsevol eventualitat i donar per tancat el lateral esquerre. Dues, fitxar un futbolista per doblar la posició i oferir competència en una posició que no tots els equips decideixen tenir amb dos futbolistes. Tres, que amb Bonilla i un jugador del filial Xavi Bartolo, tècnic del Nàstic, en tingui prou i no hagi de buscar res més en el mercat.En el cas que, finalment, el club decideixi doblar la posició, un dels noms que entren en escena és el de Joan Oriol. El cambrilenc encara té un any més de contracte amb el Lleida Esportiu, futur rival del Nàstic la pròxima temporada, però agrada tant al director esportiu, Sergi Parés, com a Xavi Bartolo. Parés ja el va intentar incorporat en el passat al Reus, però finalment van arribar altres opcions. El futbolista ha arribat a la seva plena maduresa i, als seus 32 anys, seria un bon moment perquè tornés al club on va passar dels seus millors anys. Al filial CF Pobla de Mafumet, Joan Oriol va aconseguir cridar l’atenció d’un Villarreal que el va acabar contractant i li va donar l’alternativa tant al filial com al primer equip, a Primera Divisió.Oriol va disputar durant la temporada recentment finalitzada un total de 36 enfrontaments, 35 d’ells com a titular i, fins i tot, va marcar un gol, un fet poc habituat en ell. Va acumular fins a 3.164 minuts sobre el verd en el que va ser la seva segona temporada amb més participació, després de la 2015-16, on va sumar-ne 3.428 amb el Mallorca a Segona Divisió A: 39 partits començats i completats.