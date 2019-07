Oficial: Albarrán, tercer fitxatge del Nàstic

El lateral dret signa per dues temporades procedent del Badalona

El Nàstic de Tarragona ha anunciat oficialment l'arribada de Carlos Albarrán, avançada per Diari Més fa algunes setmanes.El lateral dret nascut a Badalona té 25 anys i arriba a Tarragona per a competir per un lloc amb Pol Valentín i signa per a les dues pròximes temporades.El jugador de 25 anys s’incorpora a la disciplina tarragonina després de finalitzar la seva relació contractual amb el CF Badalona, on ha sumat set gols i experiència a la categoria de bronze del futbol nacional en les últimes dues temporades.El nou fitxatge del Nàstic té una gran capacitat física i de sacrifici per recórrer la banda i ajudar als seus companys, ja sigui en la faceta defensiva o arribant fins a la línia de fons en tasques ofensives. A més, la seva alçada, d’ 1,85 metres, incrementa la capacitat aèria del nou equip entrenat per Xavi Bartolo.Durant la seva trajectòria també ha defensat la samarreta de la UE Llagostera i la UE Sant Andreu, després de concloure la seva etapa formativa al RCD Espanyol, arribant gairebé als 100 partits oficials en el grup III de la Segona Divisió B, que coneix molt bé.El nou jugador grana s’incorporarà als entrenaments amb la resta de companys el dilluns 15 de juliol per iniciar la pretemporada. En els propers dies es comunicarà el dia de la seva presentació oficial.