«No pujar seria una decepció, mentre que no jugar la promoció seria un fracàs»

L’entrenador del Nàstic apunta que la paciència és necessària però també reconeix que els entrenadors «depenen dels resultats»

Actualitzada 03/07/2019 a les 17:50

—Vaig parlar fa molt de temps amb el Josep Maria Andreu. El president em va preguntar si jo tenia predisposició a tornar sempre que la cosa no anés bé al Nàstic. Sempre estava tot condicionat a que el Nàstic se salvés o no. Va ser al febrer o al març, vam anar a dinar i vam xerrar de tot plegat.—És difícil. No tothom pot aconseguir bons resultats, però un equip que utilitza 40 jugadors significa que el dia a dia no funciona. Això motiva que no hi hagi bons resultats i que la situació a la classificació no sigui la desitjada. Portaven dos o tres anys actuant igual.—No ho recordo, però quan fitxes jugadors perquè en un moment determinat et veus capacitat de categoria, és molt diferent a quan ho fas perquè caus al pou. El Racing de Santander, aquesta temporada, ha fitxat quatre o cinc jugadors de Segona A en el mercat d’hivern per a assegurar-se l’ascens. El futbol és complicat, ja que tots els equips són molt competitius. L’equip que no encerti en l’elecció de jugadors i que no sigui capaç de gestionar-los adequadament, difícilment es mantindrà a Segona A.—Pensàvem que, si haguéssim pogut inscriure a tots els jugadors que teníem entrenant el 20 d’agost, seria la primera temporada en el futbol professional en la qual no patiríem per baixar. L’objectiu era la permanència, ja que érem el pressupost més baix de la categoria, però crec que teníem material per no patir.—Sincerament, ho veig molt negre per tot el que ha anat succeint fins ara, perquè hi ha un propietari que porta quatre mesos desaparegut i perquè em fa la sensació que l’administrador concursal no té capacitat de tirar-ho endavant. No sé si serà factible ni viable poder competir a Segona B o a Tercera perquè no hi ha estructura esportiva. Tant de bo puguin fer-ho, però crec que això és difícil.—No, si la cosa va malament, va malament. Quan se’ns va plantejar aquesta idea, va ser perquè es va pensar que la tasca que havíem fet anteriorment on érem era correcta.—No ho sé, ho desconec. S’ha produït un descens de categoria i hi ha hagut una reducció de personal i, si no m’equivoco, també s’han abaixat els sous als treballadors de l’entitat. Dins d’aquesta reducció de personal, una de les persones a qui ha afectat ha estat al Santi. Jo tinc una bona relació personal amb ell, però ha estat un tema de reducció de personal. Ens han dit que el cos tècnic havia de tenir un nombre determinat de persones, i punt.—Per a mi significaria una decepció. L’objectiu és màxim. Un equip sanejat que baixa de Segona A a Segona Divisió B no pot tenir altre objectiu que ascendir de categoria. Ara, hem de tenir en compte que no és fàcil. La Segona Divisió B és molt complicada. Acaben pujant quatre i sempre hi ha molt bons equips que es queden fora i no acaben pujant. Fracàs seria no entrar al play-off.—Això és molt relatiu. Som en el grup que som i hi competirem. Al final, acabes jugant de cara al soci. Jo vull veure als aficionats del Nàstic desplaçant-se a Lleida, a Cornellà o al Prat. Si marxéssim al grup segon, al soci li seria molt complicat desplaçar-se.—La idea és aquesta. Portar jugadors amb les característiques necessàries per poder jugar de la mateixa manera. Volem un joc combinatiu, un equip que vol ser protagonista, que es faci amb el control de la pilota, que faci que el rival jugui a expenses del que volem nosaltres i un Nàstic que sigui fort. Ja veurem quins jugadors acaben venint, ja que aquí estarà la clau.—L’entrenador depèn dels resultats. És evident que la paciència és important i ajuda, però més que paciència és el tarannà, el clima que es respiri i la confiança que et donin en el dia a dia. Ara bé, l’entrenador sempre està a expenses dels resultats. Estem vivint en un clima de molta tranquil·litat. No tenim cap tipus d’ingerència, ens deixen fer i totes les converses que tenim amb el president i amb el director general són tranquil·les.—Anem com anem. Hem fitxat el que hem tingut clar que seria un jugador important per l’equip, amb el que no hem tingut cap mena de dubte. Hi ha jugadors que ens han dit que no volen venir, però hi ha dues o tres coses que es podrien fer de forma imminent. El que tenim clar és que no fitxarem cap jugador que no sigui beneficiós pel Nàstic. La pretemporada comença el 15 de juliol, però la temporada un mes i mig després.—Amb Pol Valentín, Salva Ferrer i Viti hi comptem per a la primera plantilla.—És un tema diferent. És un futbolista interessant, però hem de veure quines expectatives té ell. Són jugadors de la primera plantilla.—Fali és un jugador que va marxar cedit al Cádiz amb intenció de tornar, ja que ho va dir ell mateix, i nosaltres estem en aquesta situació. Una altra cosa és que Fali, com qualsevol altre jugador, té una clàusula de rescissió. Si la vol fer efectiva perquè té un projecte millor ja sigui a Cadis o a algun altre lloc, és lliure de fer-ho. Però pot passar també amb Bernabé o amb qualsevol altre jugador. Ell va dir que tornaria, jo confio que ho faci, però estem preparats per a qualsevol cosa.